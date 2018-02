Kamiondžija oštetio 2.000 godina staru kulturnu baštinu u Peruu

Arheološku misteriju u Južnom Peruu staru dvije hiljade godina i poznatu kao "Naska linije" oštetio je kamiondžija koji je sa puta skrenuo i prešao preko drevnih crteža.

Kako prenosi CNN, peruansko Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je vozač Hajner Hesus Flores Vigo (40) uhapšen nakon što je u subotu ignorisao znakove upozorenja i kamionom ušao u zabranjenu zonu, koju čine ogromni geoglifi životinja i ljudi, a koji su proglašeni Uneskovom svjetskom kulturnom baštinom.

Prema navodima kancelarije generalnog tužilaštva Perua, Florens Vigo je oslobođen iz pritvora u ponedeljak jer nije bilo dokaza koji bi potvrdili da je on to učinio namjerno, već da je zaključeno da je to učinio greškom.

Kako se navodi, tragovi kamionskih guma su ostali na velikoj površini ove drevne kulturne baštine, oštetivši tri geoglifa.

Ogromni geoglifi na visoravni Naska, koji pokrivaju 500 kilometara kvadratnih, napravljeni su prije oko 2.000 godina.

#COMUNICADO: Ministerio de Cultura denuncia penalmente a chofer de camión que ingresó a la Pampa de Nasca: https://t.co/SlcJeyYgMm #PrensaCultura pic.twitter.com/rdMf26Eo8r — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) January 29, 2018

Vlasti su, kako se navodi, saopštile da uprkos logističkim izazovima planiraju da povećaju nadzor u arheološkom nalazištu kako bi izbjegli slične nezgode.

Ovo nije prvi put da je ovo mjesto oštećeno, 2014. godine aktivisti Grinpisa su ostavili otiske obuće u toj oblasti kada su ostavljali žuti natpis pored poznatog crteža kolibrija, podsjeća CNN.