Kandidovao se za guvernera kao Joker

Yuusuke Kawai je ušao u trku za guvernera prefekture Chibe, a nedavno je na televiziji predstavio i svoj program i tako privukao pažnju cijelog svijeta.

Naime, Kawai se kandidirao maskiran kao Joker Joaquina Phoenixa, a na kraju je zamolio gledaoce da njegov nastup podijele na YouTubeu i TikToku.

Između ostalog, Kawai planira aerodrom Narita, nedaleko od Chibe, preimenovati u Disney Sky, pjesmu Let It Go iz Frozena pretvoriti u temu Chibe, zabraniti riječ "smeće" i zamijeniti je riječima "zvjezdani fragment", a osvrnuo se i na antimaskere.

Kawai je prije nekoliko godina dao otkaz i ušao u japansku industriju zabave kao komičar. Nije se proslavio na TV-u pa je svu energiju usmjerio na YouTube. Inače, ovaj tip kandidata nije neuobičajen u Japanu, ali ni u ostatku svijeta, a komičari ponekad znaju ostvariti i uspjeh (komičar i glumac Jon Gnarr četiri je godine bio gradonačelnik Reykjavika).

(Index.hr)