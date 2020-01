Kineski horoskop za 2020. godinu: Šta nam donosi godina Pacova?

2020. je kineska godina Bijelog pacova. Lunarna godina počinje od 25. januara 2020. i završava se 11. februara 2021, a kineski horoskop kaže da će biti uspješna za većinu znakova.

Pacov

Sledeća godina će biti godina prilike za ljude rođene u horoskopskom znaku Pacova, pa će se ovi srećnici provoditi sjajno, a sve će im ići od ruke.

Međutim, nemojte se ulijeniti i uzimati život zdravo za gotovo.

Godine Pacova: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Divlji vepar

Veprovi će morati malo više da se trude da bi došli do onoga što im je ranije dolazilo mnogo lakše. Možda ćete morati da radite više nego inače, ali nagrade će biti vrijedne truda. Morate dosta raditi na fizičkom i mentalnom zdravlju u 2020. godini. Čišćenje "nereda" koji se tu nakupio može odrediti vašu budućnost ako se njime ne pozabavite. Nećete baš biti uspješni u implementaciji novih projekata u 2020. godini, ali treba više pažnje da posvetite sadašnjim.

Godina Divljeg vepra: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigar

U 2020. godini sve ćete imati pod kontrolom. Bilo da su to lični odnosi sa ljudima, posao ili zdravlje. Uvjerićete se u to da ćete ove godine morati napornije da radite. Približite sebi prijatelje koji vas pune pozitivnom energijom i insipirišu. One negativne izbacite iz života. Ostvarite svoje ciljeve i nemojte se zadovljavati osrednjim.

Godina Tigra: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Zec

Ovo je godina prosvetljenja za one rođene u znaku Zeca. Naučite nove vještine koje vam mogu pomoći u napretku u životu. Nemojte se previše rasipati. Držite stres pod kontrolom. Da biste opstali doživećete neko prosvjetljenje. 2020. je godina za unapređenje na svim frontovima. Uživajte u divnoj godini koja je pred vama.

Godina Zeca: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Zmaj

Čudno, ali 2020. godina će biti veoma mirna za one koji su rođeni u godini Zmaja. Ponekad ćete se osjećati malo demoralisano, ali bi zato trebalo da se bavite sportom i držite se rutine. Novi prijatelji će vas animirati, a prilično lijepo ćete se slagati i s kolegama na poslu.

Godina Zmaja: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Zmija

Zmije će imati više nego prijatnu godinu. Biće razriješene svih problema i postojaće veliki prostor za napredak. Spavajte što više i brinite se o svom zdravlju. Veze će biti značajne i romantične, a ovo je dobra godina da samci pronađu kompatibilne partnere u ljubavi.

Godina Zmije: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Konj

Ako ste čeznuli za promjenama, sada je pravo vrijeme za to. Imate priliku da se u 2020. godini odreknete svih loših navika i malo popustite. Promijenite način na koji trošite novac. Ovo je godina da se isproba nešto novo što nikada prije niste radili.

Godina Konja: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Koza

Godina transformacija za koze. Promjene će biti dio vašeg života na svakom koraku. 2020. će biti odlična godina za promjenu životnog stila, promjenu posla i izlazak iz toksičnih odnosa. Nećete se čak previše brinuti oko novca. Suočite se sa problemima puni optimizma i odmah će se vidjeti rezultati.

Godina Koze: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Majmun

Majmuni će biti energični, društveni i puni života, a upravo u godini Pacova vaš društveni život će dostići vrhunac! Zdravlje će biti stabilno, a isto tako i finansije. Spontanost koju ispoljavate na poslu, isplatiće se u vašu korist.

Godina Majmuna: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Pijetao

Imaćete više nego uspešnu 2020. godinu. Bićete emotivniji nego inače što bi moglo da utiče na vas i u pozitivnom, i u negativnom smislu. Ne dozvolite da vam impulsivni postupci utiču na karijeru ili posao. Kada je u pitanju novac, zapamtite da bi uvijek trebalo da štedite, barem malo.

Godina Pijetla: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Pas

Godina novih početaka za horoskopski znak Psa. Godina Pacova vam otvara mogućnost za fleksibilna i otvorena razmišljanja. Sreća i prosperitet će vas pratiti u poslu. Obratite pažnju na sve prilike koje vam se pružaju i iskoristite ih.

Godina Psa: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Svinja

Kineska predviđanja kažu da će ovo biti godina slobode za svinje. Rođeni u godini svinje biće veoma produktivni i usresređeni. Bilo da je u pitanju romantika ili karijera, sve će biti stabilno i odisati srećom u vašem životu. Morate voditi računa o manjim zdravstvenim problemima koji bi mogli da vas muče.

Godina Svinje: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.