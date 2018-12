Kinez se pretvarao da je policajac punih 12 godina

Jedan Kinez je nedavno uhapšen i optužen da se pretvarao da je policajac punih 12 godina. On nije prva osoba na svijetu koja se pretvarala da je policajac, ali jedino je njemu uspjelo da zavara javnost punih 12 godina.

Van Feng, koji ima 41 godinu, oduvijek je želio da bude policajac, ali nikada nije ni pokušao da se priključi policijskoj akademiji. To ga nije spriječilo da se pretvara da je zaštitnik zakona više od jedne decenije.

Sve je počelo 2006. godine, kada je Fengov brat bio uključen u jedan sudski proces i bio mu je potreban advokat. Da bi se pobrinuo da brat dobije 100 odsto sigurnosti na sudu, Feng se predstavio kao policajac. Ova prevara je prošla kod javnosti, zbog čega je Feng nastavio sa ovom prevarom i u drugim situacijama.

Ubrzo je počeo govoriti svojim prijateljima da je postao policajac, nabavio je uniformu, lažnu značku, pištolj i lisice.

Ovaj lažni policajac je upoznao i ženu Ksiao Lu, koja je kasnije postala njegova supruga i koja je bila oduševljena njegovim izmišljenim pričama o opasnim potjerama za kriminalcima i policijskim istragama.

Njena porodica je vremenom počela da sumnja u ove priče lažnog policajca. Nakon vjenčanja Feng je rekao svojoj ženi da radi na važnom slučaju te je zamolio svoju suprugu da ne govori svojoj porodici o njegovom poslu. Ipak, on je nastavio njoj da priča o uzbudljivim policijskim akcijama.

Dok je supruga mislila da je on u opasnim misijama, on je zapravo vrijeme provodio u hotelu i vodio je malu štampariju koja je gomilala dugove. Redovno je posuđivao novac da bi sačuvao svoju masku i paravan, a njegova uniforma je navodno bila garancija ljudima da će vratiti novac, međutim to nikada nije uradio.

Kada je konačno uhapšen od strane pravog policajca u septembru ove godine, otkriveno je da duguje preko 290.000 dolara. Upravo ova dugovanja su i otkrila Fengove laži jer je pojedinim ljudima dosadilo da čekaju da im vrati novac, te su slučaj prijavili policiji.

Kada su ga upitali zašto se pretvarao da je policajac toliko dugo, Feng je odgovorio da je oduvijek želio da nosi uniformu. Kada je uspio da pomogne bratu prije 12 godina, Fengu se svidjelo poštovanje koje je dobijao od ljudi, pa je nastavio da govori laži sve do trenutka kada to više nije bilo moguće zaustaviti.