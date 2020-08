Ko je žena iza bajke "Snježana i sedam patuljaka"

"Snježana i sedam patuljaka" je izvorno njemačka bajka. Braća Grim su je objavila 1812. u prvom izdanju njihove zbirke "Dečje i domaće bajke". Od tada je nekoliko puta mijenjana da bi konačnu verziju dobila 1854. godine.

Po Sanderu, lik Snježane zasnovan je na liku grofice Margaret fon Valdek. Margaret je bila kćerka grofa Filipa IV rođena 1533. godine i nadaleko poznata po svojoj ljepoti.

Margaret je bila tek djevojčica kada se njen otac, udovac, ponovo oženio. Zbog nesloge sa maćehom, Margaret su poslali da živi u malom rudarskom gradu Valdek na sjeverozapadu Nemačke, prenosi Istorijski zabavnik.

Margaretha von Waldeck (1533-1554). Did not get along with her stepmother and owned a massive mirror inscribed with the words "Self love". This makes makes her the first Basic Bitch in recorded history. some 550 years before the dawn of Live Laugh Love. pic.twitter.com/YaFpGucaIN