Ko preuzima tron generaciji Y?

Popularno nazvana generacija Y, odnosno generacija rođenih između 1980. i 2000. godine, kako se očekuje, u toku jedne godine će ustupiti titulu najbrojnije demografske grupe generaciji Z, u koju spadaju oni rođeni nakon 2001. Generacija Z će, po mišljenju stručnjaka, do 2019. godine sačinjavati čak 32% globalne populacije, koja trenutno iznosi 7,7 milijardi ljudi. Ovaj procenat će generaciju Y zbaciti na drugo mjesto po pitanju brojnosti.

Očekuje se da će generacija Y do 2019. godine sačinjavati 31,5% svjetske populacije. Rezultati ove analize, koja je nazvana "Blumberg analiza", dobijeni su iz podataka Ujedinjenih nacija.

Ljudi rođeni 2001. će sljedeće godine napuniti 18, što znači da će upisivati fakultete, biti u mogućnosti da glasaju i u većini država svijeta moći će pušiti cigarete i piti alkohol bez kršenja zakona.

Generacija Z nikada nije upoznala nedigitalno doba, a odrasli su u toku rata protiv terorizma i globalne recesije.

"Ključni faktor koji je razdvojio ove dvije grupe, pored godišta, bio je element suprotstavljanja samosvijesti i umišljenosti", napisala je Marsi Meriman u svom izvještaju "Rise of Gen Z: New Challenge for Retailers".

Pripadnici generacija Y više su fokusirani na ono što dobijaju iz situacije u kojoj se nalaze. Takođe, traže pomoć od drugih očekujući rješenje za svoje probleme od njih, dok mlađi ljudi po prirodi sami traže rješenja za probleme s kojima se suočavaju.

"Iako je ova demografska promjena dobra vijest za usluge dostave, firme koje se bave proizvodnjom tehnologije i takozvanu gig ekonomiju, zamjena generacija predstavlja izazove za učitelje, organizatore, luksuzne brendove, pa čak i golf - igru za čijeg se prosječnog obožavaoca procjenjuje da ima preko 50 godina. Svaka generacija ima jedinstven sklop osobina, a samim tim i donosi specifične probleme za one koji žele da se povežu s njima", napisano je u izvještaju kompanije "Nilsen Holdings Plc".

Pripadnici generacija Z konstantno su bombardovani informacijama i brzo mogu detektovati da li je nešto njima lično bitno ili ne.