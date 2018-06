Kolumbijci na genijalan način prošvercovali alkohol na stadion

Grupica navijača reprezentacije Kolumbije uspjela je da unese manju količinu alkohola na meč protiv Japana u Saransku, u, vjerovali ili ne, lažnom dvogledu!

Ovim veselim Kolumbijcima je par čašica koje su izvukli iz neobične ambalaže eventualno pomoglo da prebole poraz na prvoj utakmici na SP u Rusiji – brojčano nadmoćniji Japan ih je savladao sa 2:1.

U tvitu Karla Vorsvika se navodi da je kolumbijsko ministarstvo inostranih poslova podsjetilo svoje navijače da obrate pažnju na ponašanje nakon što je snimak ove prevare obezbjeđenja obišao svijet.

Colombia's Foreign Office has reminded fans to behave themselves while in Russia after a group of Colombian supporters used a pair of false binoculars to smuggle liquor into yesterday's Japan game.pic.twitter.com/zwxsDdtxvE