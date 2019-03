Kome pripada novac iz najpoznatije fontane na svijetu?

Legenda kaže da ćete, ako bacite preko ramena novčić u Fontanu di Trevi, sigurno opet doći u Rim. Svake godine se skupi oko 1,5 miliona evra zahvaljujući novčićima koje zaljubljenici u Vječiti grad bace u fontanu.

Kuda idu kovanice sakupljene na ovaj način?

Fontanu di Trevi naručio je papa Klement XII 1732. godine. Sa visinom od 26,3m i širinom od 49,15m predstavlja najveću fontanu baroknog stila u Rimu. Di Trevi fontana je najpoznatija fontana na svetu koju su ovekovečili brojni filmovi od kojih su najpoznatiji Felinijev La Dolce Vita, Praznik u Rimu (klasik sa Odri Hepbern u glavnoj ulozi) i Three Coins in the Fountain – film iz 1954. godine zahvaljujući kome se razvila tradicija bacanja novčića u fontanu.

Oko 4.000 evra dnevno, odnosno oko 1,5 milion evra godišnje, sakupi se zahvaljujući ovoj tradiciji. Počev od 2001. godine, ova sredstva se doniraju organizaciji Caritas. Caritas je dobrotvorna organzacija rimokatoličke crkve, osnovana 1971. godine, koja opstaje zahvaljujući donacijama, a sredstvima koje sakupi pomaže beskućnicima i porodicama koje se suočavaju sa finansijskim poteškoćama.

Gradska Vlada je 2017. godine iznela prijedlog da se sredstva iz Fontane di Trevi preusmjere i, umjesto Caritasu, daju gradskoj upravi koja bi ta sredstva iskoristila za saniranje puteva, kao i za socijalna davanja. Kako je prijedlog naišao na brojne kritike, donošenje odluke o tome ko polaže prava na novac iz fontane, odloženo je za narednu godinu.

Gradonačelnik Rima je prošle godine uspjela da izdejstvuje preusmjeravanje sredstava u budžet gradske vlasti. Doneta je odluka da se počev od aprila 2019. godine novac koristi za potrebe grada. Najnovije vijesti ipak izveštavaju o obustavi ove odluke.