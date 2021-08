Koneri je govorio da Kosovo mora da ostane u Srbiji

Na današnji dan rodio se legendarni glumac, a ovo su neke zanimljivosti o njemu.

Šon Koneri (1930-2020) bio je jedan od najvećih svjetskih glumaca, a svojom pojavom i legendarnim ulogama osvojio je svijet. Rodio se na današnji dan, a tim povodom podsjetimo se nekih činjenica iz njegovog života.

Šon Koneri nije pohađao glumu.

Počeo je da puši kada je imao 9 godina.

Godine 1953. ušao je na takmičenje Mr. Universe, završivši treći u kategoriji visokih muškaraca.

Imao je crni pojas u karateu.

Šon Koneri je imao dvije male tetovaže. Na jednoj piše "Škotska zauvijek", na drugoj "Mama i tata". Dobio ih je kada se sa 16 godina prijavio u Kraljevsku mornaricu.

Jednom ga je zbog prebrze vožnje zaustavio policajac po imenu narednik Džejms Bond.

Konerijev najomiljeniji film iz Bondovog serijala je "Iz Rusije s ljubavlju". Inače, u tom ostvarenju Šon Koneri je glumio sa srpskom glumicom Nađom Regin, a ona se svojevremeno za 007 magazin prisjetila jedne anegdote sa slavnim škotskim glumcem.

"Imala sam vozača koji me je pitao da li mogu da dobijem autogram Šona Konerija dok sam snimala, pa sam pokucala na Šonova vrata i zatražila autogram. Rekao je: "Da (dobićeš autogram), ako me poljubiš!" Pa sam mu rekla da ću pozvati vozača da dođe i da ću da ga (Šona Konerija) poljubim", rekla je svojevremeno Nađa Regin (1931-2019).

Inače, Nađa je sa Šonom Konerijem igrala i u filmu "Goldfinger".

On je improvizovao svoju čuvenu repliku "Bond. Džejms Bond" u filmu "Dr No" (1962) nakon što je otkrio da je početna uvodna replika "Ja sam Džejms Bond" ravna i zvučala neprirodno.

Nosio je tupe u svojim filmovima o Bondu od Goldfingera (1964.), pošto je počeo da gubi kosu sa 17 godina, a pre toga je koristio razne tehnike da se maksimalno iskoristi kosa koju je još imao za druge uloge.

Ijan Fleming, tvorac Džejmsa Bonda, prvobitno nije želeo Šona Konerija za agenta 007, jer je smatrao da je previše "nerafinisan". Glumac koga je Fleming želeo za Bonda je Keri Grant. Fleming se kasnije predomislio i priznao da je Šon Koneri idealan za ulogu.

Dva puta je izabran za najseksi muškarca na svijetu.

Odbio je brojne poznate uloge, kao što je uloga Hanibala Lektora, za koju je smatrao da je previše nasilna. Takođe nije prihvatio glavnu ulogu u filmu "Park iz doba jure", kao i ulogu Gandalfa, budući da nije razumio knjige "Gospodar prstenova", a i nije želio da boravi u Novom Zelandu 18 mjeseci. Odbio je ulogu u filmu "Afera Tomasa Krauna", za šta je naveo da je bila velika greška.

On je u martu 2003. izjavio da se neće vratiti u Veliku Britaniju sve dok Škotska ne postane nezavisna država.

Šon Koneri je rekao da Kosovo treba da bude dio Srbije.

Ne shvatam zašto je Kosovo poseban slučaj. Kako to oni mogu biti nezavisni, a mnogi drugi ne mogu. Zašto onda Škotska ne može da se odvoji od Velike Britanije?! Kosovo mora ostati u Srbiji. Sve je ovo licemijerno - prenijeli su srpski mediji glumčevu izjavu sa jedne konferencije za štampu.

Šon Koneri je u jednom intervjuu rekao da je tokom snimanja filma "Never Say Never Again" (1983) išao na časove borilačkih vještina i pritom naljutio instruktora koji mu je zauzvrat slomio zglob. Koneri je ostao s polomljenim zglobom dugi niz godina misleći da je to samo manji bol ... instruktor je bio Stiven Sigal.

Svoju platu iz filma "Robin Hood: Prince of Thieves" (1991) donirao je u dobrotvorne svrhe, prenosi Telegraf.

Od svih glumaca koji su igrali Džejmsa Bonda, on je jedini koji je, poput Bonda, služio u Kraljevskoj mornarici. Nakon službe u trgovačkoj mornarici, radio je kao goli model za studente umjetnosti u Edinburgu.