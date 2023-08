Konobar ganjao mušteriju po ulici zbog premale napojnice

Jedan Italijan dubljeg džepa ostao je ogorčen nakon što ga je navodno progonio i prekorio bijesni konobar u Sen Tropeu jer je ostavio "samo" 500 evra napojnice. Osoblje ga je progonilo do parkinga restorana u glamuroznom ljetovalištu Francuske rivijere i reklo mu da to ''nije dovoljno''.

Minimalno hiljadu evra

Konobar je prekorio ''vrlo bogatu'' mušteriju i rekao mu da se vrati unutra i plati još 500 evra kako bi dostigao ''minimalni'' iznos napojnice od 1.000 evra, prenosi "Daily Mail".

Francuski prijatelj užasnutog Italijana rekao je: ''Mislio je da je bio velikodušan ostavivši 500 evra, umjesto toga je ukoren. Konobar mu je rekao da to nije dovoljno i da se ipak može malo potruditi da dođe do 1.000 evra jer je to dosljednije u približavanju 20 odsto ukupnog iznosa njegovog računa.''

Italijan je bio toliko uvrijeđen da je navodno rekao svom prijatelju da više nikada ne želi kročiti u Sen Trope.

Incident označava rastuću frustraciju za turiste koji putuju u Sen Trope, popularno odredište za odmor za bogataše. Turisti su ispričali kako neki restorani u obalnom gradu zahtjevaju minimalnu potrošnju od 1.500 evra, dok se u drugim dijelovima Francuske rivijere očekuje da će kupci potrošiti najmanje 10.000 evra.

"Tokom nedavne večeri restoran koji dobro poznajemo zahtjevao je minimalnu potrošnju od 1.500 evra po osobi" rekao je gost koji je dodao da se vjerovatno neće vratiti u Sen Trope.

Obraćanje gradonačelnice

Takođe je objavljeno da je porodici u restoranu južno od Sen Tropea osoblje reklo da minimalna potrošnja za tamošnjim stolom iznosi 100.000 evra. Osoblje restorana čak i provjerava mušterije i, ako otkriju da nisu dali dobru napojnicu tokom prethodne posjete, ne bi im dopustili da ponovo rezervišu sto.

Gradonačelnica Sen Tropea Silvija Siri rekla je da je sazvala vlasnike lokalnih restorana na sastanak na kraju ljetne sezone kako bi poboljšali svoje prakse i ''dočekali mušterije na dostojanstveniji način''. Govoreći o tome kako restorani rezervišu stolove samo za klijente koji pristanu na minimalnu potrošnju, gospođa Siri je rekla: ''To je praksa slična iznudi, oblik reketiranja.''

To je najnoviji primjer vrtoglavo visokih troškova uživanja u barovima i restoranima na nekim od najekskluzivnijih evropskih ljetovališta. Nedavno je šokiranim gostima naređeno da restoranu plate 20 evra za rezanje rođendanske torte. Porodica je donijela tortu sa sobom za proslavu u Palermu na Siciliji. Ali, posjetioci su bili zapanjeni kada su otkrili da im je naplaćeno 20 evra za rezanje.

Prošle sedmice gosti u drugom restoranu u Italiji bili su šokirani nakon što su im konobari naplatili 2 evra za prazan tanjir kako bi njihova kćerka mogla probati tjesteninu. Italijani su se požalili restoranu zbog neobične naplate, a osudio ju je čak i regionalni guverner.

Nekoliko nezadovoljnih turista oglasilo se na internetu i izrazilo svoj šok zbog pretjeranih računa u barovima i restoranima na brojnim evropskim destinacijama za odmor. Tako je paru koji je tražio dodatnu kašičicu kako bi mogli podijeliti desert naplaćeno je 1.50 evra, a bar na jezeru Komo naplaćuje dodatnih dva evra ako neko prepolovi i podijeli svoj sendvič, piše "Večernji".