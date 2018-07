Korset biraju Lavice, čipku vole Vage, a ostale dame?

Rijetke su žene koje ne vole seksi donji veš, ali je razlika u tome što neko smatra seksepilnim. Za Lavice je to korset, žene Blizanci vole moderno, a Jarac elegantno.

Ovan

Žena rođena u ovom znaku seks doživljava više kroz strast, a manje kroz romantiku - voli igre dominacije, “prljavu priču” .. . U skladu sa tim i bira donji veš koji ima provokativan ton. Crveno joj je omiljena boja, bira ono što naglašava njene adute i zaista će se potruditi da izgleda i bude zavodljiva. Njen okidač za uzbuđenje je osjećaj da je željena.

Bik

Žene rođene u ovom znaku u seksu su usmjerene na užitak, ali do njega žele da dođu senzualno i nježno. Upravo takav donji veš i biraju - delikatan, u nježnim bojama, pomalo djevojački. Vole ružičastu boju, boju šampanjca, čipku, mašnice... Njen okidač za uzbuđenje su grickanje ušiju i nježni, naizgled nevini dodiri.

Blizanac

Žene rođene u ovom znaku u seksu su spontane i prilagodljive - ako ih uzbuđuje partner, svaka situacija im može biti seksi. Vole moderan donji veš, jednostavnih krojeva, metalik i zelene boje. Okidač njihovog uzbuđenja je masaža i senzualni dodiri po bedrima.

Rak

Žene rođene u ovom znaku možda ne izgledaju kao da su toliko seksualno nastrojene, ali razlog tome je što prikrivaju svoj živahan libido. Od njih možete očekivati zaigrano rublje, puno tangi, cvjetne uzorke, žive boje... Okidač njihovog uzbuđenja su poljupci po grudima i generalno dodiri po grudima, ramenima i vratu.

Lav

Žene rođene u ovom znaku se moraju puno da se trude da bi bile zavodljive - njima to dolazi prirodno. Vole razne igrice i da isprobavju raznovrsne poze. Od donjeg veša preferiraju korsete koji naglašavaju zavodnicu u njima, a poput Ovnica vole crvenu boju te razne kombinacije s crnom čipkom.

Djevica

Žene rođene u ovom znaku u pravilu izgledaju vrlo čedno, ali podsvjesno obožavaju i teže „prljavom seksu“. Jednako tako, nose i donji veš koji će poslati tu poruku - radije će birati ženske bokserice nego tange, a „začiniće“ stvari odabirom onih od čipke. Od boja im odgovara sve, ali im najbolje pristaje čista bijela. Okidač njihovog uzbuđenja su dodiri po struku i koljenima.

Vaga

Žene rođene u ovom znaku poklanjaju dosta pažnje odabiru svog donjeg veša, a među njim se može pronaći zaista svašta. Ipak, nekako se najbolje osjećaju u čipki, koja će im dati dozu elegancije i teatralnosti. U seksu vole da muškarac dominira, a ne podnose rutinu u pozama. Okidač uzbuđenja su joj dodiri po pozadini i leđima.

Škorpija

Žene rođene u ovom znaku mogu da budu rezervisane u seksu, ali s pravim partnerom nema toga što neće da urade. Svjesne su svoje privlačnosti, a najbolje se osjećaju u pomalo neobičnom, vintidž donjem vešu koje ih razlikuje od svih ostalih. Okidač za uzbuđenje kod njih je najava samog seksa i oralni uvod u taj čin.

Strijelac

Žene rođene u ovom znaku u seksu su, kao i u životu, dosta nepredvidive. Avanturistički su raspoložene, ali ono što im je najbitnije je nesebičan ljubavnik. Tada one usmjeravaju sav svoj trud u zavođenje i održavanje seksa na životu. Rado će odabrati prozirnan donji veš, sa kožnim dodacima. Okidač uzbuđenja su dodiri oko, a ne po samim genitalijama.

Jarac

Žene rođene u ovom znaku prava su enigma, često je teško pretpostaviti žele li seks ili ne. Uprkos rezervisanom ulasku u akciju, njihove strasti se brzo razbuktaju i postaju nezasitne. Maksimalno se trude i svakako su jedne od boljih ljubavnica Zodijaka. Biraju ukusan, običan i skup donji veš koji djeluje elegantno. Okidač uzbuđenja su strastveni francuski poljupci, kao i oni uz vrat i uho.

Vodolija

Žene rođene u ovom znaku zaista se ne trude da budu nešto posebno seksi, a to je upravo ono što najviše privlači muškarce - djeluju kao neosvojiva tvrđava. Vole seks i to onaj maratonski, imaju neke fetiše pa i prikladnu odjeću za to, ali ipak će najviše biti u pamučnom bijelom ili crnom donjem vešu. Okidač njihovog uzbuđenja su dodiri po nogama, stopalima i glavi.

Ribe

Žene rođene u ovom znaku su zaista romantične duše koje žude za nekim svojim očekivanim, gotovo filmskim poljupcima i riječima iz scenarija. Vole da izgledaju seksi, a uz veš s volanima i obavezni “push up”, rado nose haltere i samostojeće čarape. Okidač njihovog uzbuđenja su riječi - ljubavne i strastvene izjave popraćene masažom.