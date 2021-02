Krava sa "X faktorom" prodata za vrtoglavu sumu novca

Jedna krava u Engleskoj prodata je za, vjerovali ili ne, 299.000 evra.

Ona se zove Poš Spajs, po "tituli" koju je Viktorija Bekam nosila u ženskom bendu "Spajs grls", a u pitanju je rekord za govedo koja pripada rasi limuzin.

Poš Spajs je potomak nagrađivanih goveda, prenosi BBC, a njena majka Milbruk Džindžerspajs, do sada je držala britanski i evropski rekord za cijenu, koji je postavila kada je prodata 2014. godine.

Vlasnica prodate krave, Kristin Vilijams, izjavila je da ima osjećaj kao da je "dobila na lutriji" i da je konačna cijena bila "nevjerovatna".

Za Poš Spajs je imala, naravno, samo riječi hvale, pa je rekla da je "pametna i puna stila", a ovu veoma visoku cijenu pripisala je "tom nekom X faktoru" koji krava ima.

Holy Cow! Named after Posh Spice, Britain's most expensive cow sells for the cost of a #Lamborghini Aventador or Ferrari 812. - https://t.co/9Nc9SPpFVH pic.twitter.com/5Y58fOp3rs