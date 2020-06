Krokodil napao novinarku

Zariša Bredli, australijska novinarka, zamalo da izvuče deblji kraj kada je htjela da se fotografiše pored jednog krokodila.

Ona je htjela da napravi reportažu o ovoj životinji, a radi se o krokodilu koji je nazvan "Kostolomac". Prepostavljalo se da je nestao tokom šumskih požara, međutim, živ je i zdrav.

Ovaj "napad" koji se, srećom, završio dobro.

"Potvrđujem da je istina ono što kažu kada se osmjehnete krokodilima", napisala je ona kratko uz objavu video-snimka.

Inače, tema njene reportaže za australijski 9News je, osim toga da je životinja živa i zdrava, to što je ovaj krokodil ujedinjen sa Metom Rajtom, hvatačem životinja koji ga čuva već osam godina.

Can confirm it’s true what they say about giving a smile to a crocodile @9NewsDarwin pic.twitter.com/yDOep9gmbZ