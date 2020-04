Kršili mjeru zaštite od virusa, 500 puta morali da napišu izvinjenje

Indijski policajci u gradu Risikešu kaznili su grupu stranih turista zbog kršenja mjera zaštite od virusa korona natjeravši svakog od njih da napiše 500 puta: "Nisam se pridržavao pravila izolacije, zbog čega mi je jako žao".

Turisti iz SAD, Izraela, Meksika, Australije i Austrije zatečeni su u šetnji gradom, čime su prekršili službenu odredbu kojom je kretanje dopušteno samo u nužnim situacijama, poput odlaska do prodavnice sa namirnicama ili apoteke.

Policija ih je odlučila kazniti na neuobičajen način, zatraživši da 500 puta napišu izvinjenje, što su oni i obavili pod budnim okom čuvara reda.

Agencije navode da u ovom dijelu Indije trenutno boravi više od 700 stranih turista.

Indijska policija ima još neke neobične metode kojima želi da podstakne lokalno stanovništvo na ostanak u kućama.

Jedna od kazni je nošenje kaciga u obliku virusa korona za onoga ko prekrši to pravilo.

Police in India making tourists write lines 500 times: “I did not follow the rule of lockdown, I am very sorry.” pic.twitter.com/yFgRMGst5W