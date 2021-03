Kuće u kojima su odrasli poznati, pogled na dvije izaziva tugu

Istina je da većina javnih ličnosti danas živi u uslovima koji se smatraju luksuzom, naročito u poređenju sa onim kako su odrasli.

Međutim, iza svega stoji trud, želja i volja za uspjehom i za time da svojoj porodici i djeci priušte ono što oni možda nisu imali.

Nisu svi, naravno, rođeni i rasli u uslovima u kojima su oskudijevali. Mnoge porodične kuće poznatih lijepo izgledaju, uređene su, renovirane, ali ima i onih u kojima više niko ne živi. Onih u kojima su ostale samo uspomene.

Kuća koja je privukla veliku pažnju je ona u kojoj je rođen i odrastao Milan Topalović Topalko. Nikada nije krio, niti se stidio.

U trošnoj kućici živio je 10 godina, sa šest članova porodice, ali kaže da je bio srećno dijete.

"Čovekove potrebe za život su voda, vazduh, nešto da pojede, nešto da obuče i negde da prespava... Sve ostalo su želje. Ali, želje se izvor patnje... Što više želite - više patite. U ovoj kući ja sam se rodio i živeo prvih 10 godina sa tada 6 članova porodice... Verujte mi i tada sam bio srećan... Zato uživajte u onome što imate", Topalkove su riječi kojima je opisao kućerak iz djetinjstva.

Željko Joksimović, Miloš Teodosić i Mia Borisavljević odrasli su u Valjevu.

Joksimović je odrastao sa bratom i roditeljima, Mia sa majkom i ocem, Lidijom i Rajkom, a Teo sa roditeljima Zoranom i Miodragom, bratom Jovanom, te bakom Božidarkom kod koje je, kako su nam komšije jednom prilikom rekle, provodio najviše vremena i igrao košarku.

Boban Rajović odrastao je u Danskoj, sa roditeljima i dva brata, Slobom i Zoranom.

Nakon nekog vremena vratili su se na sjever Crne Gore, ali im je porodična kuća izgorjela. Potom su ponovo otišli u Dansku, gdje su skromno živjeli i lavovski se borili za porodicu.

Rajović se mlad oženio u Danskoj, dobio troje djece, pa je sa njima živio u skromnom stančiću u Kopenhagenu.

Vesna Đogani odrasla je u jednoj kućici ispod Plavog mosta u Beogradu.

Odrasla je sa majkom, u siromaštvu.

"Ja sam Vesna Djogani. Oblakovska 43. Ovo je ulica mog detinjstva. Tu sam rodjena. Tu sam odrasla. U mom dvorištu sam imala prve koncerte. Tu je počela moja karijera. Tu je počeo moj san. Ovo je moj most. Most mog detinjstva. Tu smo igrali izmadju dve vatre. Šetali se.Iznad nas preko njega bi svake nedelje prolazili navijači Zvezde i Partizana i glasno navijali. Tramvaji bi brujali, a nama deci je sve to bilo kao da slusamo najlepsu muziku. Voleli smo tu buku", rekla je Vesna u aprilu prošle godine.

"Ponosna sam na ono što imamo Đole i ja. Nisam nikoga otimala, ukrala, godinama se okrivljujem za to. To je bajka jedna, on je meni pružio ruku i rekao: "Ti ideš sa mnom, ja tebe vodim". Ovo je moja bajka", istakla je tada pevačica.

Da, bila sam siromašna devojčica. Sa velikim snovima. Siromašna devojčica sa velikom maštom, objasnila je tada Vesna.

Milica Todorović rođena je i odrasla u Kruševcu, sa roditeljima Jasminom i Milanom, bratom Vladanom i sestrama Jovanom i Anđelom.

Prije nekoliko mjeseci njihova porodična kuća bila je u fazi renoviranja, pa je fasada bila na samo jednom zidu.

Rada Manojlović odrasla je u Četerežu, a kuća je danas renovirana.

Maja Berović odrasla je u blizini Ilijaša, u Bosni i Hercegovini, a dom je sa porodicom napustila sredinom devedesetih.

"Otkako je prohodala i počela da priča, ona je pevala. Bila je ovde do 1995. godine. To je dete koje sam ja obožavala. Kad su svi odlazili odavde, i ona je. Ceo rat smo proveli pred mojom kućom, okupim svu decu, napravim im kolač od bilo čega. Deca su se družila, ništa nije bilo zagrađeno. Kad krenu granate, sklanjali smo se iza stare kuće koja je bila tu ili kod mene u podrum. Oni pre rata nisu kuću završili, otac i majka su radili u Sarajevu. Njima je otac umro godinu dana pre rata, ostali su mali sa majkom, njoj je to teško palo, plakali su često, majka je morala da radi, da se snalazi", rekla je jednom prilikom pjevačicina strina Nada Berović.

Dragana Mirković rodom je iz Kasidola. Danas uživa u bogatstvu, ima dvorac, a njena rodna kuća lepo izgleda.

I kuća folk zvijezde Cece Ražnatović sada je renovirana. Ona je u Žitorađi odrasla sa roditeljima i sestrom Lidijom.

