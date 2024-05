Kupila prsten za siću koji joj je donio 552.000 evra

Debra Godard nije ni sanjala da je prsten koji je njena majka kupila za siću vrijedio pravo bogatstvo i to 552.000 evra!

Debra je držala prsten u kutiji 33 godine, ali ga je ponovo izvukla nakon što je njena mama izgubila sav svoj novac na prevaru rođaka. Ovaj “jefitni” prsten Debrina majka je kupila za svega 10 funti ali na kraju se ispostavilo da on vrijedi nekoliko stotina hiljada funti!

Nadajući se da bi mogao da vrijedi oko 750 funti, odnijela ga je zlataru da ga procijeni. Dobrotvornom radniku Debri koji je hranila više od 20 djece stručnjak je rekao da to nije staklo već dragulj od 26,27 karata.

Njena prodaja na aukciji joj je donijela 470.000 funti (oko 552.233 evra), nakon odbitka troškova aukcije 2019.godine‚!

Debra je rekla: „Kada sam otišla kod zlatare, on se zamalo onesvijestio i rekao: “Znaš li šta je ovo? To je dijamant’. Cijelu noć sam sjedeo i gledao u to, pitajući se šta da radim.”

Odnijela ga je u aukcijsku kuću Sotheby’s, koja je potvrdila njegovu vrijednost.

Dodala je: “Ispostavilo se da je to najbliže što možete doći do savršenstva. Bilo je to kao kada bi Del Boj rekao Rodniju: „U ovo vrijeme sljedeće godine, bićemo milioneri“. Pokazalo se ispravno izveštava Sun.

„To je karma za loše stvari koje su se desile u našim životima i što je mojoj mami ukradeno sve”.

Debra je ostala da radi u svojoj vijećnici u Tvickenhamu, u zapadnom Londonu, a sad sa novcem od prodaje dijamantskog prstena liječi svoju mamu Džun Bojl.

