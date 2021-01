Kupio čarape s uzorkom mačjih šapa, reakcija mačke postala hit

Kada je na svom Twitter profilu Huda objavila fotografiju koja je prikazivala reakciju porodične mačke kada je ugledala čarape koje je kupio Hudin otac, objava je u kratkom roku postala hit, a nije teško vidjeti zašto.

Huda je za Bored Panda objasnila da je njen otac sasvim neočekivano kupio čarape neobičnog uzorka i da nije mogla vjerovati svojim očima kada je vidjela da ih je navukao na stopala.

"Bila sam u šoku i zezala ga da se stidim umjesto njega, ali navikla sam da otac kupuje čudne stvari. Uvijek je bio šašav", rekla je.

Ispričala je da je mačka, kada je prvi put ugledala čarape, bila u strahu.

"Svaki put kad bi se otac pojavio u čarapama, porodična mačka bi počela bježati. Međutim, uskoro je shvatila da nema razloga da se boji pa se počela igrati s njim", rekla je.

(Index.hr)

someone delete my dad’s shopee app now pic.twitter.com/LlfwiwPlrG