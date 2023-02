Labud se odlučio provozati gradskim autobusom (FOTO)

Autobuski prevoznik u britanskom gradu Redingu podijelio je fotografiju labuda koji koristi javni prevoz vozeći se gradskim autobusom.

Kompanija "Reading Buses" objavila je na Twitteru fotografiju koja prikazuje labuda kako se vozi na jednom od autobusa prevoznika u Redingu, Berkširu.

Flying is so overrated these days – and with £2 single fares on all our buses, even swans know that bus is best! Don’t be a silly goose – duck into one of our buses today! pic.twitter.com/yR1PgLlalA