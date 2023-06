Lanac suši restorana tuži tinejdžera za 480.000 dolara

Lanac suši restorana tuži potrošača za 67 miliona jena (480.000 dolara) jer smatraju da je viralni video tinejdžera koji "liže" zajedničke flaše i tanjire uzrokovao pad u prodaji i akcijama kompanije, prema pisanju japanskih medija.

Ovaj slučaj izazvao je talas incidenata takozvanog imitatora ubrzo nakon što se video, snimljen u gradu Gifu, brzo proširio na platforme društvenih medija, uključujući i Twitter.

Lanac je dodao akrilne ekrane na nekim prodajnim mjestima kako bi spriječio neovlašćene radnje na svojim pokretnim trakama, i rekao je da će obezbijediti svježe začine i pribor za jelo onima koji to zatraže.

A sushi restaurant chain is suing a customer for $480,000, saying that a viral online video of the teen licking communal bottles and plates caused a drop in sales, foot traffic and the company’s shares, according to Japanese media https://t.co/8mmF9t3K6b