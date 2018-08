Lažirao vlastitu smrt da bi mu žena prestala tražiti pare

Dvadesetsedmogodišnji muškarac iz Hondurasa koji radi u SAD-u nedavno je pokušao lažirati vlastitu smrt, kako bi pokušao zaustaviti ženu da mu konstantno traži još novca.

Deni Gonzales rekao je novinarima da, otkako je ušao u brak prije dvije godine, njegova supruga iz Hondurasa zvala ga je svake sedmice i žalila se da joj je poslao malo novca, te da joj treba još. U jednom trenu, bilo mu je previše, pa je smislio očajnički plan da je zaustavi. Naime, odlučio je uvjeriti ženu da je umro.

Međutim pri tome nije bio previše domišljat. Naime, poslao joj je fotografije iz kreveta, s vatom u nosu, uz poruku kako je umro od kombinacije raka i astme, piše Oddity Centra.

Ono na što nije računao je da će njegova žena fotografije odnijeti lokalnoj TV postaji u Hondurasu, koja ih je zapravo prikazala na televiziji. Svi njegovi rođaci ubrzo su čuli o njegovoj smrti, a mnogi su, uključujući njegovu majku, bili shrvani. Međutim,drugi su malo bolje pogledali fotografije i shvatili da na nekima izgleda kao da se smije, a bijela plahta kojom je pokriven - da je zapravo jastučnica.

Fotografije su postale viralne, a lokalni mediji pozabavili su se pričom. Nije im trebalo dugo da saznaju kako je 27-godišnjak živ i zdrav. Uz to, odmah je priznao da je sve lažirao te rekao kako ga je konstantno zanovijetanje žene natjeralo na očajnički potez.

"Žena bi me zvala svake sedmcie i tražila još novca. Svake subote zvala bi me i govorila koliko sam joj poslao i koliko joj još moram poslati", rekao je za HCH. "Ostatak tjedna - ni jedne jedine poruke. Nikad mi nije slala fotografije ni pitala me išta drugo. Tražila je i da joj šaljem mobitele, no već sam joj poslao šest komada i uvijek bi me zvala i rekla da su joj ih ukrali".

Dok je neke priča nasmijala, većina reakcija bila je negativna. Neki od članova obitelji Dannyja su optužili da je "nezahvalan sin", zbog toga što je vlastite roditelje natjerao da pomisle kako je mrtav. Drugi su dodali kako je mogao pronaći manje traumatizirajući način da priopći supruzi da joj ne može slati toliko novca.

(NN/index.hr)