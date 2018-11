Lažnom taksisti zatvor zbog preskupe vožnje

Sud u Parizu izrekao je kaznu od osam mjeseci zatvora lažnom vozaču taksija koji je od jednog para iz Tajlanda tražio 247 evra za vožnju sa aerodroma.

Video snimak na kojem se ovi turisti prepiru sa vozačem postavljen je na Youtube.

Par je pristao da mu plati 200 evra, pod uslovom da ih pusti iz vozila, prenio je BBC.

Vožnja od aerodroma "Šarl de Gol" do centra Pariza košta od 45 do 55 evra.

Vozač, identifikovan kao Enok C, proglašen je krivim za prevaru i iznudu pod prijetnjom.

On je na video snimku tvrdio da radi za privatnog taksi prevoznika "VTC". Dok je insistirao da mu Tajlanđani plate 247 evra, oni su tražili da on otključa zadnja vrata i pusti ih da odu do policijske stanice.

Kada je Tajlanđanin zatražio od navodnog taksiste da vidi njegovu dozvolu, vozač mu je pokazao jedan dokument.

Međutim, optuženi je pred sudom rekao da "ne zna ništa o tome" i da on "nije taksi vozač".

List "Parizijen" prenio je da je udruženje "VTC" potvrdilo da Enok C. nije njihov član.