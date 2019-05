Lego paket za sve ljubitelje serije "Stranger Things"

Novi Lego paket čija je tema serija "Stranger Things" najzanimljiviji je zbog toga što "The Upside Down", ili drugu dimenziju, tretira isto kao što je to slučaj i u seriji.

Naime, radi se o mračnom, bizarnom i opasnom paralelnom svijetu koji se nalazi odmah ispod površine onoga što se u "Stranger Things" tretira kao realnost, takoreći odmah sa druge strane zida.

Tako i Lego konstrukcija nudi obe dimenzije, pa može da se okreće tako da se na površini nađe realni svet, ili pak mračna dimenzija. Set se sastoji od 2.287 dijelova, te košta 200 dolara, a prodaje se baš pod imenom "The Upside Down".

Prostorije iz serije su vjerno kopirane, pa korisnici mogu da rekreiraju omiljene scene.

Proizvod bi u prodaji trebalo da se nađe 1. juna, a oni koji su ga testirali tvrde da se razlikuje od svih dosadašnjih Lego paketa.

Oh my god, oh my god, oh my god! Introducing LEGO Stranger Things, available today for LEGO VIP members! https://t.co/EUTjqXYEAn @NXOnNetflix pic.twitter.com/QBC0ByrE1u