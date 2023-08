Limenke i glava za svjetski rekord (VIDEO)

Japanac je stavio svoju neobičnu vještinu na test i vratio Ginisov svjetski rekord za broj limenki za piće postavljenih na glavu pomoću usisavanja vazduha.

Suniči Kano (31) prvobitno je oborio rekord 2009. godine, kada je uspio usisati devet limenki pića na glavu, a njegov rekord kasnije je oborio Džejmi "Limenoglavi" Kiton, koji je ponovio podvig s 10 limenki.

New record: The most drink cans placed on the head using air suction - 11 by Shunichi Kanno (Japan) His nickname is canhead for a reason pic.twitter.com/VQutFtkawd