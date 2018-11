Ljubavni godišnji horoskop za 2019. godinu

Zvijezde nam daju nadu za uspjeh u ljubavi u novoj 2019. godini. Zbog trigona Jupitera prema znaku Lava, koji je prirodno polje ljubavi, lakše će biti naći srodnu dušu ili uživati sa partnerom, ako ga već imamo.

Optimizam kao zaštitni znak 2019. godine biće podrška u kriznim situacijama koje će se, zbog toga, uglavnom srećno završavati.

Ovan

Ponekad, uspjeh u jednoj oblasti znači malo više angažovanja u drugoj. Godišnji horoskop za Ovna 2019. pokazuje da će porodični i intimni odnosi biti zategnuti u prvom dijelu godine. U stvari, mogu i da izmaknu kontroli. Budite spremni da čvrsto držite u rukama čak i najmanju nesuglasicu vezanu za porodicu ili voljenu osobu.

Ignorisanje malih znakova upozorenja može dovesti do velikih problema. Ako želite harmoniju 2019., budite spremni da razgovarate o problemima. Budite voljni da rješavate probleme koji nailaze, ne prepuštajte ništa slučaju. Godišnji horoskop za Ovna 2019. pokazuje da postoji realna mogućnost da, ukoliko prevaziđe dramatične trenutke u prvom dijelu godine na ljubavnom planu, ostatak godine neće nailaziti na prevelike prepreke.

Bik

Ono što je sigurno je da ćete ove godine dobiti punu podršku prijatelja, porodice i voljenih. Godišnji horoskop za Bika 2019. pokazuje da će u ovoj godini romantika biti sve vrijeme na vrhuncu. Vaša sposobnost da komunicirate, provjerite se i otvorite svom partneru doprinosi učvršćivanju vaših odnosa.

Takođe, i poverenje koje imate jedno prema drugom je ključni dio vaše veze. Ako ste tek na početku, ne žurite što prije u intimu, već se što bolje upoznajte. Pustite da se strast malo ohladi i omogućite stvarima da se dešavaju polako. Imate više nego dovoljno prijatelja, a upoznaćete i nove u periodu mart-jun.

Blizanci

Godišnji horoskop za Blizance 2019. pokazuje da, kada je riječ o odnosima, vi ste ona uobičajena, neodlučna osoba. Ovo nije godina da se donose velike odluke, ali stalno ćete vagati prednosti i mane vaše veze. Šanse su velike da ćete željeti promijeniti život u prvoj polovini godine, ali to premišljanje će samo donjeti stres.

Evo jednog savjeta Blizancima 2019. – može biti mnogo bolje ako cijenite ono što imate. Imate odlične prijatelje, porodicu i međuljudske odnose! Dakle, potrebno vam je vrijeme da to i primijetite. Razvijajte ove odnose. Usporite malo, osjetite miris cvijeća i prestanite misliti da je trava zelenija na drugom mjestu. Umjesto toga, uživajte u luksuzu mira u odnosima koji vam donosi 2019. godina.

Rak

Početak godine bi mogao biti pun iskušenja. Odnosi koje ste pokušavali popraviti ili poboljšati mogu lako krenuti u suprotnom smjeru, a sve na osnovu jedne nepažljive riječi. Tokom ovog perioda, shvatite da sve zavisi od vašeg ponašanja. Budite pažljivi s riječima i pokušajte da vježbate strpljenje.

Zapamtite, vi niste uvijek u pravu. Posvetite više vremena slušajući svog partnera i zajedno radite na tome da shvatite vaše međusobne potrebe. Ulaganje u ljubav je obavezno u prvom dijelu kalendarske godine ako želite da učvrstite vaš harmoničan odnos.

Lav

Lav ponekad može biti kralj drame. Imajte ovo na umu ako vaša veza krene nizbrdo na početku 2019. Ne mora biti vašom krivicom. Ali je teže da volimo druge ako trošimo previše vremena voleći sebe. Morate obraćati puno više pažnje na vaše voljene.

Skrenite pažnju sa sebe neko vrijeme. Godišnji horoskop za Lava 2019. pokazuje da ljudi neće imati mnogo saosjećanja za vas i da će vaša veza imati poteškoća u prvoj polovini 2019. Morate se osloniti isključivo na sebe ukoliko želite rešiti probleme. Ili još bolje, ne preuveličavajte stvari. Ako postoji problem, riješite ga i krenite dalje. Promjena vaše reakcije na probleme ili više ljubavi s vaše strane nego obično će pomoći da se vaša porodica, prijatelji i najbliži vrate tamo gde bi trebali biti – pokraj vas.

Djevica

Godišnji horoskop za Djevicu 2019. pokazuje da će početkom godine Djevice doživjeti razdor u intimnim odnosima. Biće potrebno vrijeme da riješite probleme. Ne očekujte da se stvari jednostavno riješe, samo zato što želite sve odjednom. 2019. će biti idealna godina da poradite na odnosima uz stručnu pomoć ili podršku grupe. Kada dođe jun, bićete u puno boljoj poziciji što se tiče davanja i primanja ljubavi. Prijatelji i porodca će biti tu tokom cijele godine. Posvetite vremena ljudima koji vas vole i dobićete puno zauzvrat.

Vaga

Nova romansa samo što se nije rasplamsala! Ponekad vas previše strasti može dovesti do panike. Međutim, želja za posedovanjem nije uopšte romantična.

To trebate da kontrolišete. Ako se osjetite preplavljeni ljubavlju, ne stežite obruč previše. Usporite malo i opustite se. Vježbajte povjerenje kako u romantičnim, tako i u platonskim vezama ili budite spremni za nesuglasice u ljetnjim mjesecima.

U smislu pronalaženja prijatelja ili nove ljubavi, budite otvoreni za sve. Godišnji horoskop za Vagu 2019. pokazuje da, bez obzira na put koji izaberete, mir i harmonija će prevladavati tokom novembra i decembra.

Škorpija

Škorpije, strast i ljubav nikada nisu bili problem za vas. Vama je uvijek jasno šta želite i obično to lako i dobijete. Osobina koja vam ponekad nedostaje je druženje i povezivanje s ljudima i u 2019. vrata za tu opciju će vam biti širom otvorena. Ako ste introvertni, vaš partner će vas zamoliti da se otvorite. Učinite to.

Ove godine ćete biti puni zanosne energije i kreativnosti. Prenesite nešto od ove energije na međuljudske odnose i bićete iznenađeni napretkom koji možete ostvariti. U početku će vam biti neprijatno, pa čak i zastrašujuće. Držite se. Godišnji horoskop za Škorpije 2019. pokazuje da ćete biti nagrađeni. Ako ste bez partnera, što nikada kod vas ne traje dugo, budite strpljivi i čekajte da se pojavi jedna posebna osoba.

Strijelac

Lojalan u svemu, Strelac ponekad želi saznati ko su osobe koje nisu u njegovom taboru. Godišnji horoskop za Strijelca 2019. pokazuje da će ovo biti problematična godina, u pogledu porodičnih odnosa i prijateljstva. Međutim, možda nije loše saznati na koga možete računati. Što se tiče vas, bićete u maksimalnoj formi u 2019., sa svim kvalitetama koje čine Strelca tako privlačnim.

To može izazvati ljubomoru kod pojedinih prijatelja koji se osjećaju ugroženim u vašoj blizini. Nemojte donositi nikakve važne odluke, ali nemojte se ni ograničavati. Sprijateljite se s kim želite. To je vaš život. Pa ipak, udaljite se od prijatelja koji imaju zajedljive komentare. Do kraja godine, vaši pravi prijatelji će i dalje biti u blizini. Kao i jedna posebna osoba.

Jarac

U pogledu društvenog života, Mars će malo uticati na vas u 2019. godini. Godišnji horoskop za Jarca 2019. pokazuje da će početak uticaja Marsa učiniti da ne budete društveni kao obično, pa čak i mrzovoljni. Ljudi će biti začuđeni vašim kratkim fitiljem ili nedostatkom želje za izlascima ili proslavama.

Socijalizacija s pozitivnim ljudima je zapravo vrlo važna zbog energije koju ste potrošili u prethodnoj godini.

Godišnji horoskop za Jarca 2019. pokazuje da se ove godine trebate fokusirati na revitalizaciju i oblasti koje su bitne, umjesto da gubite energiju na nevažne stvari. Do jeseni ćete bolje razumjeti kako naći ravnotežu u životu.

Savladavanje unutrašnjih strahova će vas učiniti sposobnijim i u drugim oblastima vašeg života. Nemojte očekivati velike korake na interpersonalnom nivou ove godine ukoliko ne radite na sebi i kultivišete svoju ličnost.

Vodolija

Ovo je godina za promjene. Često Vodolije izbjegavaju romantične ili intimne odnose na duge staze u korist svoje nezavisnosti. Zahvaljujući kretanju Neptuna, kako pokazuje godišnji horoskop za Vodolije 2019., vaša osjetljiva priroda će čeznuti za životnom lekcijom koju pravo vezivanje može donijeti. To znači da ćete vezi u kojoj ste se našli dati šansu da postane dublja i smislenija.

Venera će vas podstaknuti da uživate u zadovoljstvima i u novoj, dubljoj prisnosti s partnerom. Do jeseni, mogućnost da otvorite svoje srce zauvijek je velika. Ne plašite se predati cijelog sebe u tom periodu. Možda ste još uvijek nespremni da se posvetite nekome u potpunosti, ali je i vrijeme da se oslobodite unutrašnjih strahova. Vaša mirna priroda će vam i ovog puta pomoći da postignete zajedništvo.

Riba

Što se tiče porodice i prijatelja, sve je u redu. Imaćete udobnost i bliskost, ali morate i vi uložiti više truda u prijateljstva i odnose s ljudima. U julu, vaša veza će naići na poteškoće. To će biti dobar trenutak za valorizaciju vašeg odnosa. Osjećate li se u njemu dobro? Ako je odgovor ne, onda morate sagledati ono što dajete ili dobijate zauzvrat.

Problemi leže u jednom od vas. Odvojite vremena da biste saznali odakle potiču problemi i pokušajte da ih riješite. Iako će biti prostora za nesporazume i u septembru i oktobru, važno je da stalno ulažete ljubav, nježnost i povjerenje u vašu vezu. Ako stvari krenu nizbrdo, shvatićete možete li računati na osobu s kojom ste u vezi.

