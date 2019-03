Ljubavni horoskop za april

April je mjesec čarobnih ljubavi, ali nekim znakovima ovo proljeće donosi i neprijatna iznenađenja!

Ovan

Zauzetim Ovnovima zvijezde u aprilu postavljaju izazov za vezu - bićete u situaciji da nešto krijete od partnera i zbog toga ćete biti ljuti i na sebe i na partnera. A vaše očigledno nezadovoljstvo i čudno ponašanje izazvaće kod partnera sumnju u vašu odanost. Povjerenje je na ispitu, pokušajte da vratite ravnotežu i stabilnost - a za to će druga polovina mjeseca biti povoljna. Iskoristite priliku da kroz razgovor objasnite partneru šta vam se dešavalo - a ako imate šta da krijete, onda to sakrijte mudro i držite se toga.

Slobodni Ovnovi će se sresti s iskušenjem bivše ljubavi i moglo bi da dođe do kratkotrajnog obnavljanja veze. Nemojte sebi prebacivati zbog toga, obnovljena romansa ima svoju svrhu - uvjerićete se zašto ste prekinuli taj odnos i zašto je to dobro za vas. Oni koji ostanu oprezni tokom aprila, provodiće se dobro uz brojne flertove i mogućnosti razvoja veze u nekom povoljnijem periodu.

Bik

Ako ste u vezi, partner će vam biti veoma privržen i nastojaće da vam ispuni želje, dok ćete vi biti zaokupljeni sopstvenim problemima i nećete dovoljno cijeniti trud partnera da dopre do vas i pokaže vam da niste sami, šta god da vas muči. Do kraja aprila, odnosi će vam biti stabilni i obostrano zadovoljavajući.

Slobodnim Bikovima iskrsava neko koga poznaju odranije, ali im je nestao sa vidika i postoji mogućnost da se emocije probude i razviju i to obostrano. Međutim, kao i kod Ovna, april nije povoljan za ostvarivanje neke prave veze, pa će ovo vjerovatno biti avantura, poslije koje ćete opet biti slobodni i - malo razočarani. Sa druge strane, Bikovi će u ovom periodu generalno biti raspoloženiji za avanture, nego za neko ozbiljnije vezivanje.

Blizanci

Zauzeti Blizanci će imati lijep period s partnerom - zajedničke aktivnosti, uređenje prostora, moguća zajednička ulaganja i uopšte, njegovanje i ulaganje u porodični život i zajedništvo. U prvom dijelu mjeseca će vas spajati zajednički interesi, planiranja i realizacije, a zvijezde vam savjetuju da se u drugom dijelu aprila posvetite jedno drugom kroz opuštanje i uživanje - izlet, kratko putovanje, druženje s prijateljima, to će vam oboma veoma prijati.

Slobodni Blizanci će biti nostalgični - sloboda nije tako prijatna kad ste sami i naročito kad se sjetite sopstvenih grešaka, sebičnosti i nerazumijevanja, zbog kojih više niste u vezi. Bićete voljni da popravljate greške i pokušate ponovo sa bivšim partnerom, ukoliko je raskid bio do vas. Takođe, bićete spremni da oprostite partneru, ako se veza prekinula njegovom krivicom.

Rak

Zauzeti Rakovi će biti u situaciji da ocijene i vrednuju ono što partner čini, nastojeći da pronađe vrijeme u svom gustom rasporedu i da se posveti vezi i odnosu. To će vam pomoći da partneru "oprostite" što je toliko zauzet i da mu pružite podršku, tamo gdje mu je potrebna. Međusobni lijepi gestovi će se smjenjivati, pa iako nećete uspjeti da provedete zajedno onoliko vremena koliko želite, u ovom periodu ćete se duboko povezati i stvorićete neke lijepe zajedičke uspomene.

Slobodnim Rakovima predstoji zbližavanje s osobom koja ih već neko vrijeme zanima i to je vjerovatno neko iz vašeg bliskog okruženja s kim se srećete poslovno, ili izlazite na ista mjesta, ili ste komšije. Bićete raspoloženi da preuzmete inicijativu, ali simpatija vas neće baš ohrabriti u tom smislu.

Lav

Lavovi u partnerskim odnosima primijetiće da se partner udaljava od njih i da je rezervisan. Bilo bi dobro da brzo shatite da se to događa zato što vam je suviše važno da se istaknete u društvu, da zadržite pozicije (ili ih osvojite) i da se partner osjeća zapostavljeno. Trebate da se više ističete u partnerstvu, u iskazivanju ljubavi i pažnje i porodičnim stvarima. Kako bi partner osjetio vašu podršku i zalaganje i da ne mora sam da nosi sav teret emotivnih i porodičnih odnosa. Ako to uvidite na vrijeme i pružite partneru razumijevanje i oslonac, izbjeći ćete zahlađenje u vezi ili braku i nagomilavanje nezadovoljstva koje partner osjeća.

Ukoliko ste se "upisali" među slobodne tek nedavno, jer vas je partner ostavio, nećete moći da prihvatite kraj te veze i pokušaćete da uvjerite bivšeg da je pogriješio, pa ćete vjerovatno pretjerati u tim nastojanjima i izazvati sukob, kakav vas dvoje još niste imali. Izgleda da retrogradna Venera ima teži uticaj na singl osobe, nego na one koji su u vezi, pa i ovdje postoji mogućnost za susrete iz prošlosti, oživljavanje veza koje su se odavno okončale, ali i za upetljavanje u neželjene odnose s nekim ko neće shvatiti da ste htjeli samo avanturu.

Djevica

Zauzete Djevice uviđaju da je krajnje vrijeme da se više posvete partneru, jer su do sada već zaslužile crveni karton propustivši neke važne trenutke koje su mogle da provedu s partnerom. Partner se trudi da pokaže razumijevanje za vašu zauzetost i dekoncentrisanost, ali počinje da se osjeća odbačeno i da se udaljava, pa je zaista neophodno da se trgnete i povedete računa. I velike su šanse da ćete to i učiniti, na pravi način - a i vama će prijati da se malo otvorite i opustite, da pokažete osjećanja i ispoljite nježnost i pažnju.

Slobodne Djevice su na klackalici - odnos s osobom koja vam se sviđa već duže vrijeme, nikako da se definiše. Ne znate da li ste zajedno, jer uglavnom niste, a kad jeste, ne znate da li je to šema ili veza. Ponekad vam dosadi i dignete ruke, a onda se nešto desi i vi opet osjećate bliskost i čini vam se da je ta osoba prava za vas. Dakle, ukoliko ste zaglavljeni u ovakvom (ne)odnosu, koji vam ne donosi status "u vezi" tokom aprila imate šanse da se uozbiljite. Djevicama je, za razliku od većine ostalih znakova, ovo povoljan mjesec za ljubav - pod uslovom da su nešto naučile iz prethodnih grešaka.

Vaga

Kao i Blizanci, imaćete prilike da se zbližite s partnerom kroz zajedničke akcije i ulaganja - opremanje stana, kupovina namještaja, krečenje, renoviranje. Možda će biti potrebno da malo "smarate" partnera, ali na kraju ćete oboje biti zadovoljni akcijom koju ste preduzeli i bićete raspoloženiji.

Nađite neki sadržaj u kome oboje uživate, idite na koncert, u prirodu, u neki luksuzan restoran na večeru, izađite sa zajedničkim prijateljima, prijaće vam i bićete zadovoljni. Slobodne Vage su uvidjele da im se baš i ne dopada da budu slobodne i da bi se bolje osjećale s nekim. Starije Vage će se naći u situaciji da biraju između dvije osobe koje su zainteresovane za vezu s njima, a to će potrajati, jer Vage teško donose odluke.

Škorpija

Škorpijama nedostaje partnerska bliskost, koja se nekako prigušila i smanjila pod uticajem svakodnevice. Vaša strastvena priroda ne može da dozvoli da rutina narušava romantiku, pa ćete se potruditi oko partnera na sve načine. Bićete raspoloženi da dajete i ugađate, ali i da zavodite i izazivate, a partner će veoma cijeniti to vaše raspoloženje.

I Škorpijama koje su slobodne zvijezde predviđaju susrete iz prošlosti. Možda postoji neko s kim ste imali dobru i skladnu vezu, a koga još niste preboljeli, pa ćete otkriti da ste spremni da mu se vratite momentalno, samo ako to zatraži od vas. To je taj uticaj retrogradne Venere, koja voli da se igra s nezavršenim odnosima i dovodi ih u prvi plan, pa možda imate priliku da obnavljanjem stare veze završite tu priču - i to možda s hepi-endom.

Strijelac

Partnerski odnosi su u znaku zajedničke akcije, kao kod Blizanaca i Vage i donekle Riba. Dobar je period za usaglašavanje u vezi s nečim što već neko vrijeme pominjete i odlažete, a što treba zajedno da uradite. Napor u vezi s organizacijom i realizacijom učiniće da vidite koliko ste dobar tandem i koliko se dopunjavate - a to će vas podsjetiti zašto ste zajedno i zašto volite jedno drugo. Potrebno vam je i da se zajedno založite oko nečeg i da se zajedno provodite i odmarate, jer u ovom periodu možete produbiti i učvrstiti svoje odnose.

Slobodni Strijelčevi će biti veoma aktivni, na način koji im najviše odgovara - puno zabave, izlazaka, provoda, flert sa brojnim osobama i nekoliko mogućih avantura. Privlačiće vas osobe koje mogu da prate vašu dinamiku i imaju slična interesovanja, kao i sličan senzibilitet - samo strastveno, aktivno i avanturistički. Pjedini imaju šanse da sretnu osobu koja ispunjava njihove visoke kriterijume, samo što nije sigurno da li i oni ispunjavaju očekivanja te osobe.

Jarac

Jarčevi će procvjetati u partnerskom odnosu tokom aprila - staviće sve na drugo mjesto, a partnera i vezu na prvo, što će voljenoj osobi prijati više od svega. Željećete da provodite vrijeme s partnerom, u šetanjama, druženju, izlascima, zajedničkim kućnim aktivnostima, bićete posvećeni domu i porodici više nego inače i osjećaćete se veoma svrsihodno i ispunjeno.

Slobodni Jarčevi se takođe mogu suočiti s prošlošću. Ali, sjetite se zašto su te veze bivše i budite mudriji i strpljiviji, ako želite da vam uspije. Stariji Jarčevi mogu da se upletu u tajnu vezu, a nikako ne bi valjalo da se to otkrije - budite oprezni.

Vodolija

Za Vodolije u partnerskom odnosu, ovo će biti period dobre komunikacije - imaćete vremena i volje da razgovarate o raznim važnim temama i da pravite planove za budućnost. Iz ovoga će proizaći bolja organizacija svega što vam predstoji, kao i veće razumijevanje između vas i partnera. Oboje ćete se osjećati sigurno, smireno i zadovoljno, a najviše ćete uživati u druženju i izlascima koje preduzimate sami, tamo gdje nema gužve i gdje možete na miru da razgovarate i posvetite se jedno drugom.

Slobodne Vodolije će imati posebnu harizmu u ovom periodu, pa će skretati pažnju gdje god se pojave i ostaviće dobar utisak, naročito tamo gdje im je stalo da ostave utisak. Pazite da ne pretjerate, kako ne biste ostavili pogrešan utisak, odnosno, kako se ne biste predstavili kao sasvim različita osoba od one kakva zapravo jeste. Držite se svog oprobanog šarma i ne trudite se previše, zvjezdani prah je ionako na vašim ramenima, dajući vam prednost u svemu što činite.

Ribe

U bračnim i emotivnim odnosima biće dobrog raspoloženja, razumijevanja, iskrenih emocija, pažnje i uvažavanja i to će vam oboma veoma prijati. Lijepo ćete se slagati i u sitnicama i u važnim stvarima, pa je ovo dobar period da donesete neke odluke u vezi sa budućnošću i napravite neke konkretne korake u tom pravcu. Partner će se slagati s vama u svemu, a vama će se dopasti njegovi prijedlozi, njegova perspektiva - pomoći će vam da neke stvari sagledate u drugačijem svjetlu.

Slobodne Ribe će privlačiti pažnju, blistaće, i lako će zaključiti kome se posebno dopadaju i ko zaslužuje njihovu pažnju. Intuicija će vam biti besprijekorna, samopouzdanje snažnije nego inače i moći ćete da izaberete onog pravog između nekoliko privlačnih prilika. Sačekajte da emocije prorade, da procijenite koja je od osoba koje vas okružuju i djeluju zainteresovano ona koja vam najviše odgovara.