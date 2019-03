Ljubavni horoskop za mart

Pročitajte kako su vam zvijezde naklonjene u martu!

Ovan

Drugog marta Venera ulazi u Vodoliju i tamo će ostati sve do 26. marta pa bi ovaj povoljan period, koji će u vaše ljubavne odnose unijeti dosta uzbuđenja i zanimljivih dešavanja, trebalo dobro da iskoristite.

Ukoliko ste u vezi - naučite se strpljenju! Imate mnogo planova i mnogo toga želite od partnera, ali nema potrebe za ubrzavanjem stvari, pustite da veza ide svojim tokom ako želite da ga sačuvate pored sebe. Ukoliko nemate partnera, ovaj period će biti odličan za flert i avanture, ali ne i za nešto ozbiljno. Zahvaljujući vladavini Venere, plijenićete gdje god da se pojavite, bićete šarmantni i zavodljivi, ali ipak vodite računa o komunikaciji koja lako može da skrene u pogrešnom pravcu.

Bik

Sedmogodišnji period potencijalnih promjena počinje upravo ovog mjeseca, od 11. marta, s Uranom u ovom znaku. Venera u Vodoliji (od 2. do 26. marta) može da utiče na povećanje ljubavnih apetita, ali kako komunikacija neće biti tako sjajna, vodite računa o tome da budete dovoljno fleksibilni kako ne biste pokrenuli ozbiljan sukob.

U vašem je interesu da razgovarate, da se prilagodite i date sve od sebe da ove izazove prevaziđete, uz dosta strpljenja kako ta mala napetost ne bi postala dugotrajni sukob.

Ukoliko ste sami, vaši ljubavni apetiti će biti veoma veliki. Ipak, moguće je da ćete svojim ponašanjem uplašiti potencijalnog partnera koji želi da ostane slobodan i nezavisan.

Blizanci

Uticaj Riba je i dalje jak pa budite spremni na to da će vam osjećanja biti pomiješana i da nećete baš svaki put znati šta osjećate i šta valja činiti. Neuspjeh i nesporazumi učiniće da eksplodirate od nezadovoljstva, ali sve do 26. marta Venera i Vodolija preuzimaju stvari u svoje ruke, zato budite strpljivi i držite oči širom otvorene.

U vezi može da dođe do manjih problema s partnerom i to iz porodičnih razloga, odnosno zbog porodičnih uticaja. Ostavite to po strani i posvetite se jedno drugom onako kako to oboje zaslužujete. Ukoliko ste sami, uživaćete u flertu. U vazduhu će biti mnogo zbunjenosti i uznemirenosti, a čak i da ste iskreni u svojim osjećanjima, nešto će vam uvijek stati na put i nećete moći da realizujete ono što ste zamislili.

Rak

Ovo je jedan od znakova koji će biti najviše pošteđen u predstojećoj nebeskoj konfuziji između Sunca i Merkura u retrogradnim Ribama. Ovaj veoma prijateljski vodeni znak podstiče vas da budete romantični, ali Venera u Vodoliji će vas podsjetiti na to da veza ne treba da bude ropstvo i da vaš partner ima pravo na sopstvenu slobodu.

Ukoliko ste u vezi, imate sve vrijeme ovog svijeta da razmislite o svom odnosu, a tom prilikom je najbolje da poslušate svoju intuiciju. Izdvojite dovoljno vremena da razgovarate i s partnerom, da oboje stavite karte na sto i unaprijedite svoj odnos koji jeste kvalitetan, ali ga je ipak potrebno malo pogurati i ojačati.

Ukoliko ste bez partnera, neki od susreta koji će se dešavati tokom ovog mjeseca može da bude odlučujući.

Lav

Trebalo bi da se psihički pripremite za kratkoročne promjene koje Uran može da donese u toku ovog mjeseca, ali i za one mnogo veće i ozbiljnije koje se predviđaju u narednim godinama. Ukoliko ste u vezi, oslonite se na svoju senzualnost i šarm, a ne na komunikaciju koja će ovog mjeseca malo zakazati - stvaraće nepotrebnu konfuziju i nesporazume. Ukoliko nemate partnera, neće vam nedostajati zavodljivosti, ali je vaš šefovski stav ono što odbija potencijalne prilike. Mnogo je šansi da upoznate zanimljive osobe tokom ovog mjeseca, ali ako želite da od toga nešto bude, budite strpljivi i taktični.

Djevica

Dugoročne i srećne, veoma srećne promjene vas čekaju tokom narednih godina, ali za sada, tokom ovog mjeseca, vašim znakom i dalje vlada stresni, retrogradni Merkur, koji ipak ima svoju svrhu - naučiće vas da pustite i otpustite. Nikada nećete moći da držite pod kontrolom sve što vam se dešava u životu, zato se opustite i počnite da vjerujete u sreću, slučajnosti, snove…

Mart je pravi trenutak da se posvetite svojoj vezi i napravite generalno sređivanje. Riješite i raspravite sve što imate i napravite lijepe planove za budućnost. Slobodni pripadnici znaka se neće toliko baviti svojim ljubavnim životom i čak su veće šanse da upoznaju dobre prijatelje, nego svoju srodnu dušu.

Vaga

S Venerom u Vodoliji od 2. do 26. marta možete da očekujete mnogo iznenadnih, ali prilično zadovoljavajućih dešavanja kako na društvenom, tako i na ljubavnom planu. Iskoristite šarm kojim plijenite kako biste upoznali što više zanimljivih ljudi, a ako ne uspijete u pogledu ljubavi, svakako ćete moći da se družite s njima.

Oni koji su u vezi uživaju sa svojim partnerom, kompletno i potpuno otvorenog srca za nove, lijepe promjene i planove za budućnost. U nekim trenucima možete da imate problem s izražavanjem emocija, ali lako ćete to prevazići i nastaviti da se krećete uzlaznom putanjom kada je riječ o vašem odnosu. Mart je veliki mjesec u kojem je sve moguće i ovo naročito važi za slobodne Vage.

Škorpija

Vaši emotivni odnosi će biti puni napetosti tokom ovog mjeseca, ali to je zato što sebi dopuštate mnogo, a drugima ništa. U vašem je interesu da razgovarate sa svojim partnerom kako biste riješili nesporazume. Nije trenutak da ga ograničavate jer mu je vjerovatno potrebno malo više slobode i povjerenja i to je ono što treba da mu date, baš kao i on vama. Ovo ne mora da bude povod za ozbiljan sukob, ali treba da bude povod za iskren razgovor nakon kojeg ćete svoj odnos podići na viši nivo.

Slobodni imaju toliko zahtjeva da im je teško da pronađu osobu koja ispunjava sve njihove kriterijume. Koliko god bili u stanju da osvojite bilo koga, to neće biti dovoljno jer je potrebno da pokažete i malo više saosjećanja, poštovanja i prije svega tolerancije - svega onoga što jedan odnos čini kvalitetnim.

Strijelac

Ovo može biti savršen mjesec za ljubav, ali samo ako pratite srce, a ne um - on će samo unijeti još više konfuzije u vaš već dovoljno konfuzan život. Ukoliko vam je potrebna podrška nekog bliskog, okrenite se prijateljima, oni će znati kako da vas posavjetuju i usmjere na pravi put.

U vezi treba smanjiti riječi, a povećati djela. Sjetite se šta ste sve zajedno prošli i sjetite se kako je poslije svih izazova on i dalje tu i ne propustite da mu iskreno zahvalite za to. Potrudite se da vaša veza bude slobodna od pritisaka i strogih pravila. Opustite se, posvetite jedno drugom i uživajte. Jupiter koji djeluje iz sjenke je tu da sve ovo vrijeme štiti vaš ljubavni život od potencijalnog haosa.

Slobodni su otvoreni i iskreni u svojim osjećanjima i ne dozvoljavaju da bilo šta stane na put njihovoj sreći.

Jarac

Vaši odnosi sa drugima će biti suptilni i sa mnogo implicitnih značenja. Venera u Vodoliji će prilično jako uticati na vaš znak obećavajući mnogo uzbudljivih dešavanja i jake povezanosti sa bliskim ljudima. Dobro ćete se slagati s ljudima oko sebe, a sve što treba da uradite jeste da pratite svoj unutrašnji osjećaj.

Mart je povoljan mjesec za otvorenu komunikaciju s partnerom u cilju nadogradnje odnosa i novih početaka. Uran u Biku obećava dobre, lijepe promjene u vašem odnosu na duže staze.

Preplaviće vas nevjerovatan šarm koji u kombinaciji s vašim umijećem slušanja od vas stvara savršenog sagovornika sposobnog da osvoji svakog koga poželi! Ovo je vaša prilika da, u najgorem slučaju, ostvarite vezu koja je zadovoljavajuća ili, u najboljem slučaju, trajna i osvježavajuća.

Vodolija

Povoljan je period za svaku vrstu emotivnog odnosa jer je Venera u ovom znaku od 2. do 26. marta. Ova planeta ljubavi će dati šarm, zavodljivost i elokventnost, a istaći će sve vaše pozitivne osobine - sve što vam je potrebno da živite ljubav svojih snova! Zato, sada je trenutak da se posvetite svom ljubavnom životu kao nikada prije.

Vodolije u vezi će brinuti materijalna strana odnosa i to zbog uticaja Merkura, a ovo će vas osnažiti da napravite neke ozbiljne korake u svom odnosu kao što je zajednički život ili kupovina zajedničkih nekretnina. Uran u Biku donosi promjene na ljubavnom planu na koje ćete morati da se naviknete.

Slobodni neće znati kako i gdje da usmjere svoju energiju i želje. Ono što vi želite, tražite i o čemu pričate može da uplaši vaše sagovornike i spriječi vas da s njima ostvarite neku dublju i ozbiljniju vezu

Ribe

S Neptunom, Suncem i Merkurom u svom znaku imaćete veoma zanimljiv i uzbudljiv početak mjeseca. Vaš ljubavni život će procvjetati, a sve o čemu ste do sada maštali možete i da ostvarite. Dakle, vrijeme je za neke romantične trenutke…

Ribe koje su u vezi su spremne da naprave sljedeći korak. Sada je trenutak za zajednički život ili sljedeći veliki korak. Merkur vas pomaže da s partnerom otvoreno razgovarate kako biste oboje bili zadovoljni konačnim rješenjem. Iskoristite povoljne aspekte da osmislite zajedničku budućnost u kojoj ćete oboje uživati.

Ukoliko ste slobodni, naročito ćete zračiti nekom posebnom, zavodljivom i neodoljivom energijom koja lako može obezbijediti sitne avanture kojima ćete probuditi svoj ljubavni život.