Ljubavni savjeti iz 70-ih: "Djevojku pokušajte da poljubite, ali ne naglo"

Mnogo je knjiga napisano o ženskoj psihi, a jedna od njih posvećena je mladićima u adolescentskom periodu.

To je knjiga "Šta mladić želi da zna o djevojci" Helge Peterman, pisao je 1973. godine erotski časopis "Adam i Eva".

Evo nekih savjeta iz 70-ih:

1. Savjet je da se djevojka poljubi nakon izlaska. "Ako se tokom poljupca pripila uz njega, dokaz je da je uzbuđena".

2. Nakon poljupca djevojka će zaključiti da momak nije ravnodušan, ali ako sazna da se on svake večeri ljubi s drugom, postaće neljubazna i vrlo često ljubomorna. Većini mladih djevojaka poljubac predstavlja ispunjenje njenih želja i ozbiljno ga shvataju.

3. Neke djevojke žive u stalnom sukobu sa svojim osjećanjima. Pate od malodušnosti, sumnjaju u svoj šarm i sposobnost da privuku mladića, posebno ako on nikad nije pokušao da je poljubi, mada su često zajedno. Ipak, one ne žele da partner stekne utisak da ih je lako osvojiti. Zato se drže kruto, zrače hladnoćom i stvaraju nevidljivu prepreku koja u suštini ne postoji.

4. To ne znači da će uspjeti da je poljubi. Djevojka bi mogla da ga ošamari ili jednostavno odgurne i pobjegne. To je jedna od mogućnosti, ali to nije znak da je ravnodušna prema njemu.

5. Ako nakloni glavu i zatvori oči, rizik je mnogo manji. Ponekad se djevojke i uplaše poljupca pa im se tijelo ukoči. Može se dogoditi i da samo nagnu glavu, briznu u plač ili ogrebu partnera.

6. Djevojke mogu da budu realne i vrlo razborite, a ipak divlje odlučne da ne popuste pred navaljivanjem. Kad dođe do razgovora o seksu, djevojka je "jednostavno bolesna". Grozi se same pomisli na te "prljavštine". Prema knjizi, za njih je ljubav bila nešto uzvišeno, a pomisao na seks prljava.

7. Mladići su na mukama i ljute se na njihove "budalaštine", a pametnije bi bilo da imaju više strpljenja. Ako je voli, razumeće da ona još nije sazrela i da je ne treba požurivati. S vremenom će shvatiti da osim romantičnih šetnji i poljubaca postoji i nešto drugo i biće spremna za prisnije odnose.

8. Tada se smatralo da na njen odnos s muškarcem utiču odnosi u porodici. Žensko dijete kojem su roditelji uskratili nježnost lakše će se upustiti u avanturu. Posebno ako njen otac krije osećanja te je hladan i strog. Ona će se predati prvom mladiću na kojeg naiđe, ne razmišljajući mnogo o posljedicama.