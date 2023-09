Ljudi se zgražavaju nad viralnim snimkom svježeg mesa (VIDEO)

Video koji prikazuje "jezivu" reakciju kada stavite so na svježi komad mesa natjerao je korisnike društvenih mreža da se zgroze na ono što su vidjeli.

To se može činiti ekstremnim, ali pošteno je reći da je dotični isječak pomalo čudan. Da li je to dovoljno da vas podstakne na vegetarijanstvo? Može biti? Možda ne. Ali u svakom slučaju, prilično je zanimljivo vidjeti učinak koji so ima na njega.

Kad se so prelije preko svježe izrezanog komadića mesa - pretpostavimo samo da je govedina, jer tako izgleda - ono se počne stezati i grčiti kao da je još živo. Pa iza toga stoji naučno objašnjenje.

Adding salt to freshly cut muscle causes it to spasm. pic.twitter.com/h5GAp3NJYj — Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 9, 2023

Za početak, meso koje koristite za ovu vrstu kulinarskog trika mora biti ozbiljno svježe. Toliko svježe - zapravo - da su neuroni u mesu još uvijek netaknuti i sposobni reagovati - to je tajna iza svega ovoga. So izaziva reakciju neurona, što zauzvrat uzrokuje reakciju koju možemo vidjeti u mesu.

Jezivi video

Postoji mnogo složenije objašnjenje koje se može naći u članku objavljenom prošle godine u "Scientific Americanu", koji glasi: "Sve su stanice polarizovane, što znači da se koncentracija nabijenih atoma, zvanih ioni, tekućine unutar njih razlikuje od tekućine izvan njih. Ta razlika u koncentracijama iona stvara razliku u naboju (ili naponu) na membrani. Ova razlika - nazvana membranski potencijal - omogućuje neuronima da rade."

Nastavlja se:

"Neuroni su visoko specijalizovane stanice koje obrađuju i prenose električne signale. Kada nisu aktivirani, neuroni održavaju svoj membranski potencijal aktivnim pumpanjem natrijevih iona i pumpanjem kalijevih iona, održavajući razliku napona od otprilike -70 milivolti.!

Još su dodali:

"Međutim, kada se neuron aktivira, otvaraju se specifični kanali koji dopuštaju ulazak natrijevih iona. U određenom trenutku svi kanali se zatvore, a te aktivne pumpe rade na obnavljanju potencijala membrane u mirovanju - ali ne prije nego što podstaknu otvaranje obližnjih kanala."

Ljudi odustaju od mesa

Tako se signal kreće od jednog kraja neurona do drugog - kanali se otvaraju u jednom području, što uzrokuje otvaranje kanala u blizini, i tako dalje i tako dalje od jednog kraja do drugog.

Dakle, kako je meso svježe, neuroni i dalje rade kada se na njih polije natrijev hlorid – so – koji uzrokuje ovu reakciju.

Međutim, oni koji su vidjeli ovaj ponovo prikazani video nisu oduševljeni tom idejom, a nekoliko njih tvrdi da su postali vegetarijanci.

Jedan je rekao: "To uopšte nije kul; Osjećam se jezivo", dok je drugi dodao: "Pa, ovaj bi me snimak mogao natjerati da prestanem jesti meso", prenosi "Klik".