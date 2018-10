Lopov završio na internetu zbog nevjerovatne sličnosti sa Rosom iz "Prijatelja"

Lopov koji je u američkom marketu ukrao gajbu piva, zbog nevjerovatne sličnosti sa glumcem iz popularne serije "Prijatelji" dospio je na sve društvene mreže.

Ono što je interesantno jeste da je ova priča dobila i "nastavak" jer se nakon širenja videosnimka javila žena koja tvrdi da je prepoznala pljačkaša i da je to njen davno izgubljeni sin.

Naime, frizerka i kozmetičarka Suzan Troubridž (58) vidjela je fotografiju kradljivca i nazvala policiju i rekla im da vjeruje da je to njen usvojeni sin.

Pošto liči na glumca Dejvida Švimera (51) završio je na internetu.

Naime, Suzanin sin Pol je nestao 2007. godine.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR