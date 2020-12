Mačak izvađen iz otpada imenovan počasnim pomoćnikom ministra

Mačak spasen iz kese u Centralnoj ruskoj fabrici za preradu otpada u Uljanovsku imenovan je za počasnog pomoćnika regionalne ministarke za zaštitu okoline, objavili su ruski mediji.

Na snimcima nadzornih kamera koji kruže internetom vidi se kako radnik u pogonu tokom sortiranja smeća iz zavezane plastične kese koja se našla na pokretnoj traci.

Pošto su vidjeli snimak na društvenim mrežama iz regionalnog Ministarstva za zaštitu okoline Uljanovska su najavili da će spaseni mačak biti imenovan za počasnog pomoćnika zaduženog za zaštitu divljih životinja.

"Vodimo mačka u naše ministarstvo i svi će zaposleni brinuti o njemu", navodi ministarka Guljnara Rahmatulina.

Letting the cat out of the bag, quite literally: Garbage sorters from Russia rescue a cat dumped in a trash bag pic.twitter.com/rpaXrrqjGA