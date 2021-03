Mački se približio dron, bio je dovoljan jedan potez

Nije tajna da mačke uglavnom ne podnose nepoznate ljude i predmete. Štaviše, jasno će dati do znanja ako ih neko ili nešto nervira.

Jednoj mački približio se dron, a njoj je bila potreban sekund da ga sredi. Kad joj se približio na dovoljnu udaljenost, šapom ga je udarila i oborila.

"To radimo neprijateljima", opis je snimka okršaja drona i mačke koja je skupila više od 80.000 pregleda.

That's what we do to enemies. IG SixStinkyCats pic.twitter.com/VOOzZfhOoj