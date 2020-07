Maska od zlata Indijca koštala 4.000 dolara

Indijac Šankar Kurade privukao je pažnju što lokalnog stanovništva što šire javnosti, kada je kao zaštitu u vrijeme korone počeo da nosi zlatnu masku za lice, čija je vrednost skoro 4.000 dolara.

"Do ideje da napravim zlatnu masku došao sam kada sam vidio čovieka koji je nosio srebrnu masku. Pošto ja volim zlato i zlatni nakit, teške lančiće i veliko prstenje pomislio sam zašto ne bi mogao da nosim i zlatnu masku. Zamolio sam svog lokalnog zlatara da mi napravi zlatnu masku. Maska je teška 2,5 kilograma, a koštala me je 289.000 rupija (3.869 dolara)", rekao je Kurade.

Naveo je i da maska ima rupice koje mu omogućavaju nesmetano da diše, ali ukazao i da se i pored maske i dalje pridržava mjere fizičke distance, prenosi Sputnjik.

"Maska ima male rupe zbog lakšeg disanja. Ali, što se tiče efikasnosti znam da je pored toga potrebno i distanciranje. Zato kad odlazim napolje, nosim zlatnu masku, ali takođe održavam i fizičku distancu", rekao je on.

Kurade kaže da je u Maharaštri (država u Indiji) gdje živi, ljubav njegove porodice prema zlatu poznata, ali da je zlatna maska ipak privukla pažnju kako lokalnog stanovništva tako i medija.

"U centru pažnje sam kada se u javnosti pojavim sa zlatnom maskom. Iako je u ovoj zemlji poznata fascinacija moje porodice zlatom, ipak zlatna maska je potpuno nešto novo i izaziva znatiželju kod mnogih", rekao je Kurade. Od početka epidemije, indijski zvaničnici za javno zdravstvo prijavili su više od 650.000 slučajeva zaraženih, a broj umrlih u ovoj zemlji je iznad 18.600.

