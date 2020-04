Maštoviti pekar - fondan rolnice u obliku toalet papira

Njemački pekar iz Dortmunda, povećao je prodaju svojih pekarskih proizvoda pravljenjem neobičnih slatkih poslastica u obliku toalet papira.

Kolači su prekriveni bijelim fondanom i izgledaju kao rolne papira.

Prodaja toalet papira porasla je za 700 odsto tokom februara i marta, istakli su prodavci u supermarketima. Pošto je prodaja pekarskih proizvoda počela da opada, jer su kupci ostajali kod kuće usljed uvedenih preventivnih mjera zašite od korona virusa, pekar Tim Kortem došao je na ideju da napravi slatke rolnice u obliku toalet papira.

"Mislili smo da bi trebalo da napravimo toaletne rolne za jelo. I tako je nastala ideja", rekao je Kortem za Rojters.

Mramorni kolač sa bijelom fondan glazurom bio je veliki hit prodavnice u zapadnom Dortmundu.

"Kupci su potpuno ludi za tim", rekao je Kortem. "Većini se to sviđa, jer u ovo vrijeme čini zabavu."

"Savršeno", rekla je nasmejana mušterija Vibke Dankert.

"Poslije ove korone, treba vam nešto slatko".

Throwback: A German baker boosts sales by baking some unusual sweet treats. Marble cakes topped with white fondant to resemble toilet rolls pic.twitter.com/XFD9kZv9ye