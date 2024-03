Medicinsko čudo: Porađala se 27 puta i imala 69 djece (FOTO)

Valentina Vasiljeva je ime koje ne zvuči toliko poznato, no ona je Ruskinja koja je sa suprugom postavila svjetski rekorder u nečemu veoma nesvakidašnjem.

Danas je postalo veoma retko da jedno domaćinstvo ima više od troje-četvoro djece, iako svi znamo priče da je ranije taj broj bio barem udvostručen.

Ali, jeste li se ikada zapitali koliko djece jedna žena može da rodi? Ako niste, i to je u redu, a ako jeste, ovo je tekst koji će vam sigurno dati odgovor - ne onakav kakvom ste se nadali, ali ipak odgovor.

Valentina Vasiljeva se sa svojim suprugom Feodorom pobrinula da njeni geni ostanu na planeti još dugi niz godina, tako što je bila majka 69-oro djece. Svako dijete je rodila Valentina, a Feodor je iz ranijeg braka imao još djece.

