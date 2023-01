Medijska predviđanja iz prošlog vijeka: 2023. godine neće postojati novine

Kada su naučnici i novinari 1923. godine predviđali kako bi život mogao izgledati za sto godina, leteće automobile su naravno očekivali i smatrali ih gotovo trivijalnim, dok su njihove prave vizije bili muškarci s loknama, četvoročasovni radni dan ljudi koji žive i po 300 godina i “radio-telefoni veličine ručnog sata” prenosi američki javni radio-servis NPR.

To je rezultat analize Pola Ferija (Paul Fairie), istraživača Univerziteta u Kalgariju, u Kanadi, koji je analizovao predviđanja stručnjaka i novinara za 2023. na osnovu pisanja štampe 1923. i objavio vrlo čitan prilog o tome na Tviteru.

A List of Predictions Made in 1923 About 2023