Medvjed poželio upisati fakultet (FOTO)

Dio kampusa Univerziteta Kolorado Bolder zatvoren je u utorak kada je crni medvjed zalutao u to područje i popeo se na drvo.

Univerzitetska policija objavila je upozorenje na Twitteru upozoravajući studente i članove fakulteta da je medvjed uočen u kampusu, u blizini jugoistočnog ugla univerzitetskog memorijalnog centra.

Dio kampusa je zatvoren, a službenici Kolorado parkova i divljine pozvani su na mjesto događaja.

Policajci su stigli i pronašli medvjeda kako sjedi na drvetu.

Životinja je umirena i premještena, prenosi "Upi".

CUPD and @COParksWildlife are expanding the closure area near the UMC due to a bear in the area. Please avoid the UMC south terrace entrance/exit. Vendor service area also closed. Sidewalk remains closed near underpass. pic.twitter.com/d8AuSoEJB2