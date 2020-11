Medvjed prognozirao ko će pobijediti na izborima

Stanovnici Sibirskog zoološkog vrta, mrki medvjed i dva tigra, prognozirali su da će pobjednik predsjedničkih izbora u SAD biti demokratski kandidat Džo Bajden.

Mrki medved Bajan predvidio je pobjedu Bajdena nad aktuelnim američkim predsjednikom Donaldom Trampom tako što je od dvije ponuđene lubenice izabrao onu sa likom Bajdena.

Na snimku iz zoološkog vrta vidi se kako medvjed bez razmišljanja prilazi lubenici sa likom Bajdena, koju je zatim cijelu pojeo.

Bengalski tigar Kan poigrao se lubenicom sa Bajdenovim likom, potpuno ignorišući Trampa.

Amurski tigar Bartek takođe se odlučio za Bajdena i oborio lubenicu sa njegovim likom sa postolja, nakon čega se ona raspala.

Mediji ipak dovode u sumnju Bajanova predviđanja, s obzirom na njegove netačne prognoze pobjednika Svjetskog prvenstva u fudbalu 2018. u Rusiji i predsjedničkih izbora u Ukrajini 2019.

Podsjećaju da je polarni medvjed Feliks uspješno predvidio pobjedu Trampa na izborima 2016, dok je ženka amurskog tigra Junona tada tipovala na Hilari Klinton.

