Melanija opet odgurnula Trampa pred kamerama

Epizode u kojima Donald Tramp pokušava pokazati nježnost svojoj supruzi Melaniji, a ona ga grubo odguruje, sve su češće.

Prije nekoliko dana "otpilila" je supruga prilikom slijetanja na Floridu, a sad je isto ponovila prilikom njihove posjete američkoj saveznoj državi Ohajo.

Dok su im fotografi dovikivali da se zaustave kako bi ih fotografisali, Donald je pokušao suprugu primiti za ruku. Ona je najprije prošla pored njega, zastala, a kad ga je zaobišla bilo je očito da od držanja za ruku nema ništa, prenosi Index.

S obzirom na to da se još uvijek priča o Trampovoj navodnoj aferi s pornoglumicom Stormy Daniels, ekipa na društvenim mrežama uvjerena je da se Melania još uvijek ljuti.

Naime, prvi dokaz za to vidjeli su u tome što nije htjela s mužem u švajcarski Davos, potom se dogodila epizoda na Floridi, a sad ovo. S obzirom na šuškanja da im je brak već dugo u krizi, ovo je samo dolilo ulje na vatru.

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump depart the White House on their way to Ohio pic.twitter.com/unoZ5xyEXN