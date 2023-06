Meni u Zoološkom vrtu: Kenguri obožavaju keks, slonica na manikiru uživa uz dvopek

Postoji jedno mjesto u prestonici Srbije, gdje nekoliko osoba, svakoga dana, spremi na hiljade obroka i to to tako da ugode svim stanovnicima Zoološkog vrta u Beogradu.

Jedno je od omiljenih mjesta u Beogradu, naročito djeci. U Zoološki vrt dolazimo da uživamo sa životinjama, slikamo se i saznamo nešto novo. Oni koji ovdje rade imaju pune ruke posla, ali kažu i ljubavi.

Spomenka već 27 godina, zajedno sa kolegama, dnevno isjecka, pripremi, skuva i servira na kilograme mesa, voća i povrća.

"Ja od 6 sati do pola 11 konstantno, bez prestanka, spremam hranu. Nije to neki težak fizički posao, ali je zahtevan i treba vreme i da se vodi računa. Kažu to su životinje, pa možemo lako, ali ne, mi ulažemo puno truda i rada“, navodi za RTS Spomenka Dobrota, kuvarica u ZOO vrtu u Beogradu.

Hranu nabavljaju iz lanca marketa, koji svakog dana dostavlju svježe viškove dobrog kvaliteta. Ovdje je, kažu, kao u svakoj porodici - svi imaju neke želje. Kenguri dnevno pojedu oko 30 salata, a obožavaju i keks. Nilski konj pojede cijelu lubenicu.

"Imamo specijaliste, kao što su irvasi, kojima se posebno kupuje sušena mahovina i daje za ishranu. A imamo i posebne životinje, kao što su vintorozi koji spadaju u veliku porodicu zveri, pojedu dnevno po šest kilograma voća", objašnjava Kristijan Ovari, biolog u ZOO- vrtu Beograd.

Slonica Tvigi pojede, u šali kažu, tone dvopeka.

"I to smo iskoristili kada smo je učili da daje svoje nogice da bismo mogli turpijati nokte. Tako da Tvigi za malo parče dvopeka, voljna je da nam da sve četiri noge da bi se manikir i pedikir odradio", dodaje biolog.

Pingvini vole da jure ribe po bazenu. Aligator Muja ima sporiji metabolizam pa mu je dovoljan jedan obrok u 14 dana.

Najveći proždrljivci u ZOO-vrtu su, kažu, majmuni. I vjerovali, ili ne, najmanje vole banane.

"Prvo im morate dati namirnice koje ne vole da jedu, da bi posle pojeli ono što vole, jer ako bismo radili obratno oni bi birali isključivo ono što vole. U slučaju da nešto padne dole, samo ga pogledaju i samo što ne kažu: 'Fuj, ne pada mi na pamet, pa to je palo dole'. Tako da su nekim momentima prava razmažena deca", otkriva Kristijan Ovari.

Kristijan kaže da nijedna životinja nema privilegije.

"Ne mogu da imam favorite, ja sam uvek tamo gde sam najpotrebniji i uvek sam tu za sve životinje", dodaje.

Ipak, čini se da nije baš tako.

"Ja volim sve ptičice. Ovo je za njih sitnije, ja to njima sve sa ljubavlju i nekom privilegijom to pripremim", kaže Spomenka Dobrota.

I naravno, uvijek postoje i oni koji jedu noću. Ako i vi volite da jedete noću, znajte da to rade i rakuni. Oni se, kažu, bude uveče, uglavnom, mrzovoljni i gladni.