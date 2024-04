Microsoft objavio AI video Mona Lize kako repuje (VIDEO)

Microsoft je predstavio novu AI tehnologiju nazvanu VASA-1, koja može snimiti fotografiju i audioisječak i kombinovati ih za generisanje realističnih videozapisa.

Novu tehnologiju predstavili su snimkom Mona Lize koja repuje na pjesmu Paparazzi, ali ovdje nije riječ o hitu Lejdi Gage, već rep pjesmi koju je Ane Hatavaj napisala i izvela u talk showu Konana O'Brajana 2011. godine, prenosi Index.

Snimak je ubrzo postao viralan, a samo na jednom profilu na X-u pregledana je više od 7.1 milion puta.

"Ovo je presmiješno, plakala sam od smijeha", "Još jedan zastrašujući AI video", "Ovo je jezivo" i "Kad bi samo Da Vinči mogao ovo vidjeti", neki su od komentara.

Microsoft just dropped VASA-1. This AI can make single image sing and talk from audio reference expressively. Similar to EMO from Alibaba 10 wild examples: 1. Mona Lisa rapping Paparazzi pic.twitter.com/LSGF3mMVnD