Microsoft predstavio najmanji tablet računar do sada

Nakon višemjesečnih glasina i "curenja" informacija, kompanija Microsoft je predstavila tablet Surface Go.

Radi se o 10-inčnom tabletu koji predstavlja manju i nešto slabiju verziju Surfacea Pro, piše Klix.ba.

Surface Go izgleda kao mali Surface Pro, ali velike promjene su u unutrašnjosti uređaja. Cijena osnovnog modela je 399 dolara, ali dolazi samo sa 4 GB RAM-a, sporijim eMMC diskom sa 64 GB memorije i slabijim Intel Pentium Gold procesorom.

Cijena brzo skače na više od 600 evra ako uzmete važni Type Cover, više RAM-a, brži SSD i druge Surface dodatke.

Microsoft nije namijenio Surface Go određenoj grupi kupaca, nije "ubica iPada" niti je direktni konkurent Chromebookovima, a nije ni rival laptopovima s Windowsom koji koštaju oko 400 dolara.

Surface Go će vjerovatno biti korišćen u edukaciji, kupovaće ga "obični" ljudi, a mogao bi da se koristi i u komercijalne svrhe. Jasno je da je jeftiniji i praktičniji Surface koji je dostupan onima kojima je Surface Pro preskup s cijenom do 799 dolara.

Microsoft Surface Go: All you need to know about affordable Windows 10 tablet https://t.co/eGuAYgsOU6 pic.twitter.com/sIG6k3T7wW