Milijarder dao oglas: "Tražim ženu za put do Mjeseca"

​Milijarder Jusaku Maezava dao je oglas u kom traži ženu koja bi sa njim pošla na svemirsko putovanje.

Maezava je Japanac, ima 44 godine i prvi je vlasnik karte za putovanje na Mjesec, koje organizuje SpaceX, prenosi b92.

Poznat je i po tome što je prije nekoliko dana putem Twittera podijelio oko devet miliona dolara svojim pratiocima.

Njegovo bogatstvo procjenjuje se na dvije milijarde dolara, a osnivač je najvećeg japanskog lanca za prodaju odjeće, Zozo.

U septembru 2018. postao je prvi kupac karte za put na Mjesec, a tada je rekao da će 2023. godine povesti i umjetnike sa sobom, kako bi stvorili umjetnička dela inspirisana svemirskim putovanjem.

Izgleda da je sada ostavio još jedno mjesto u tom svemirskom brodu - mjesto za svoju buduću ljubav.

