Milion ljudi na spektakularnom dočeku Nove godine u Sidneju

SIDNEJ - Oko milion ljudi u prepunoj sidnejskoj luci u najvećem gradu Australije, dočekalo je Novu godinu u spektakularnoj proslavi uz vatromet i soul muziku, prenosi AP.

Navodi se da je ovo bio jedan od najsloženijih vatrometa u istoriji Australije, izveden u zlatnim, ljubičastim i srebrnim tonovima koji su pulsirali uz pjesmu "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman'' čuvene pjevačice Arete Frenklin, koja je preminula u avgustu.

AP navodi da je za ovaj spektakl iskorišćeno 8,5 tona vatrometa i njemu je viđeno više od 100.000 pirotehničkih sredstava.

Agencija navodi da su prethodno, zbog oluje koja je pogodila Sidnej, pokisle desetine hiljada ljudi koji su pristizali na tradicionalnu proslavu, a i sama oluja je "napravila svoj vatreni šou", pošto je nebo paralo na desetine munja.

Vatromet je održan i u drugom australijskom gradu Melburnu gdje je korišćeno čak 14 tona materijala koji je ispaljivan sa zemlje i krovova zgrada, a među specijalnim efektima viđeni su i leteći zmajevi.

Na trećoj proslavi u Brizbejnu vatromet iznad Brizbejnske luke posmatralo je oko 85.000 ljudi.