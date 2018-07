Misteriozni objekat: Šta je Google Earth snimio u blizini obale Grčke?

Čudan objekat na obali Grčke pronađen je na aplikaciji Google Earth i izgleda da niko nema pojma o tome šta je, prenosi Independent.

Kako se navodi, ovaj okrugli objekat je kompletiran s manjim krugovima u svojoj unutrašnjosti i jasno se može vidjeti ispod površine mora, odnosno samo nekoliko metara od obale Mičanione, kod Soluna.

Ovaj snimak je podijeljen na Disclose.tv, a to je uradio jedan korisnik aplikacije Google Earth, koji tvrdi da je objekat dugačak oko 70 metara.

Odmah nakon objavljivanja misterioznog snimka pojavili su se komentari korisnika interneta koji su pokušavali da odgonetnu šta se krije duboko u vodi, a najviše njih smatra da je riječ o objektu nekadašanjeg svetionika ili čak o vulkanskom krateru.

"Zanimljivo je što je oblik simetričan. Kako postoji luka na sjeveru, možda je ona povezana sa ovom strukturom?", samo je jedno od pitanja koje su postavljali ljudi na internetu.

S obzirom na to da je objekat veoma blizu obale i, sudeći po snimku, voda je plitka, mnogi smatraju da je izuzetno čudno to što ga niko do sada nije vidio ili naišao na njega.

