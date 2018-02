Misteriozni zvuk godinama "teroriše" građane

Građani kanadskog grada Vindzora, koji se nalazi u blizini Detroita u SAD, već neko vrijeme se žale na misterioznu buku, koja se pojavljuje u proteklih osam godina, a za koju niko ne zna šta je uzrokuje. Vlasti ovog grada su pokušale da otkriju šta je uzrok misteriozne buke, ali dosad im to nije pošlo za rukom.

Misteriozna buka je već dobila i svoj naziv "vindzorski žamor", a građani ovog kanadskog grada ističu da se buka pojavljuje u intervalima. Ponekad traje po nekoliko sati, dok nekada zna trajati danima. Osim što iritira građane ovog kanadskog grada, "vindzorski žamor" je izazvao i mnoge zdravstvene probleme, kao što su glavobolja, nesanica i depresija. Neki građani ovog grada nisu mogli da izdrže misterioznu buku tako da su se odselili.

"Zamislite da morate da napustite svoj dom i sve ono što volite samo da biste konačno imali malo tišine", izjavila je Sabrina Vajs, koja je bila u grupi iseljenika iz Vindzora.

Sa Sabrinom se slaže i njen sugrađanin Majk Provost.

"Zamislite grmljavinu koja traje danima, mjesecima i godinama. Upravo to se dešava u ovom gradu", rekao je Provost.

Ostali građani su ovu misterioznu buku opisali kao zvuk bas zvučnika ili konstantno brujanje dizel motora. Bez obzira na različite opise buke, u jednom su svi saglasni, a to je da nije moguće naviknuti se na "vindzorski žamor".

Sudeći po izjavama građana, životinje ovu misterioznu buku doživljavaju još teže.

"Zvuči pomalo jezivo, ali ovdje imamo pse koji doslovno plaču sve vrijeme, jer oni ovu buku osjećaju mnogo jače nego mi", rekao je žitelj Vindzora Geri Grus.

Tokom nekoliko proteklih godina "vindzorski žamor" je povezivan s raznim teorijama o njegovom porijeklu. Neki građani smatraju da je u pitanju vanzemaljska tehnologija, dok drugi misle da je u pitanju neki Vladin tajni projekat.

Ipak, mnogi od njih smatraju da je najlogičnije objašnjenje za izvor zvuka zapravo na ostrvu Zug, koje je u vlasništvu kompanije "US Steel".

"Nismo u mogućnosti da iznesemo sve dokaze da je 'US Steel' odgovoran za 'vindzorski žamor', ali dosad sve upućuje na to da je ova kompanija odgovorna za buku, koja utiče na zdravlje naših građana već godinama", rekao je Kolin Novak s Univerziteta u Vindzoru, koji radi istraživanje o uzroku buke još od 2013. godine.

Građani i aktivisti pokušavaju godinama da otkriju misteriju "vindzorskog žamora", konstantno se žaleći na kompaniju "US Steel" da ne pruža dovoljno saradnje kada je u pitanju istraga.

Novinari časopisa "New York Times" i "The Guardian" su pokušali da stupe u kontakt s upravom ove kompanije, međutim to je bilo bezuspješno.