Mitovi u koje svi vjerujemo

Koliko su vam puta rekli da čitanje u mraku ili pod prigušenim svjetlom šteti očima.

Vjerovatno nebrojeno, ali ovo je samo još jedan od zdravstvenih mitova koje ćemo vjerovatno pričati i svojim unucima. Oftalmolozi su jedinstveni u mišljenju da čitanje uz prigušeno osvjetljenje umara oči, ali ne oštećuje vid. Postoji mnoštvo mitova uvriježenih među ljudima, a koje ćemo vam narednim tekstom razbiti.

Prirodni lijekovi nemaju nuspojava

Većina ljudi je sklona vjerovati kako su prirodni lijekovi bezopasni, no to nije u potpunosti tačno. Svaki lijek ima nuspojave, a najčešće posljedice uzimanja lijekova su alergijske reakcije, oscilacije krvnog pritiska, lupanje srca i probavni problemi. Kad je o prirodnim lijekovima riječ, oni možda imaju manje nuspojava nego oni čiji su sastojci umjetno stvoreni u nekim laboratorijima, no i s njima treba biti oprezan, posebno ako se uzimaju u kombinaciji s još nekim medikamentima, prije svega antidepresivima, imunosupresivima ili lijekovima za kardiovaskularne bolesti. Na primjer, kantarion kao čest prirodni lijek nije preporučeno koristiti s lijekovima za krvni pritisak i oralnim kontraceptivima. Najviše interakcija, uz kantarion, imaju ginko i bijeli luk.

Rane najbolje zarastu na vazduhu

Baš suprotno! Kako bi se rana posušila i nastala krasta, bolje ju je držati zaštićenu flasterom. Sekret koji se stvara od rana ne samo da pospješuje izlječenje i smanjuje ožiljke koji će ostati nakon zarastanja, nego sprečava prodor klica i bakterija.

Prekrštene noge uzrok su proširenih vena

Na sreću, ne! Američke studije pokazuju kako ne postoji povezanost između tog tipičnog ženskog načina sjedenja i nastajanja proširenih vena na nogama. Najveća opasnost za naše vene dolazi od nedovoljno kretanja, dugotrajnog sjedenja, debljine, ali i loše ishrane. Na vene uveliko utiče i nasljedni faktor.

Mrlje na noktima nedostatak su kalcijuma

Samo 0,03% kalcijuma nalazi se u našim noktima. Taj dio tijela vjerovatno je posljednje mjesto na kojem bi se ogledao nedostatak kalcijuma u organizmu. Bijele i žute tačkice na noktima mogu nastati kao posljedica nedostatka nekih vitamina, ali ne kalcijuma, već prije svega željeza i cinka. Bijele mrlje mogu ukazivati i na poteškoće u radu jetare ili štitne žlijezde, dok one tamnije upućuju na poremećaje u radu bubrega. No, ipak, često su mrlje na noktima samo posljedica nekog nezgodnog udarca.

Tamna čokolada ne deblja

Bilo bi zaista lijepo da je tako. Nažalost, tamna čokolada ima isto toliko kalorija kao i druge njene vrste: oko 550 kcal na 100 g. Uprkos tome, tamna čokolada ima druge zdravstvene benefite: ona s udjelom kakaoa većim od 70 odsto čuva srce, ali i štiti od UV zraka, pomaže koži da očuva elastičnost.