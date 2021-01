Mjesec rođenja žene otkriva njen karakter

Da li verujete da je vaša sudbina određena već na rođenju?

Kažu da na karakter i sudbinu žene utiče i mjesec rođenja. Ako vam se ne svidi šta mjesec rođenja govori o vama, ne zaboravite - cilj je da se malo opustimo i zabavimo u ovim teškim vremenima!

Januar

U januaru se rađaju najupornije žene. Nikad se ne žale i ne pretjeruju. Ove žene sve svoje probleme riješavaju same - dostojanstveno i nezavisno. Januarske žene pokušavaju da ne troše vrijeme na svari vezane za čišćenje i održavanje kuće, ali imaju talenta za kuvanje.

Februar

Žene rođene u februaru su istrajne, tvrdoglave, osjećajne i sposobne da osvoje svijet. Imaju prilično težak karakter. Uprkos privremenim psihološkim kvarovima, poznate su po prilično visokom nivou samokontrole. Ne plaše se poteškoća, uvijek brzo donesu odluku i ne vole dugo da razmišljaju o problemima. Sjajno manipulišu ljudima, pa često imaju odličnu karijeru. One jednostavno vole djecu.

Mart

Osjetljive i ranjive. Vole da budu tvrdoglave, a to ih na kraju i košta. Mogu da pate i osjećaju se nesrećno do krajnjih granica. Zbog skromnosti im je teško da postignu uspjeh. Priroda ih je obdarila posebnom mekoćom i šarmom, zbog čega muškarcima izgledaju privlačno.

April

April je poznat po smjelim, žilavim i odlučnim ženama. One imaju pamet, ali i odlučnost. Uvijek znaju šta im treba, i ciljeve postižu brzo. One se svim silama trude da izbjegnu nestabilnost. Osjećanja su im na drugom mestu. Razum je ono što dominira kod njih.

Maj

To su žene koje su nezavisne, zahtjevne, beskompromisne i odlučne. Dugo im treba da oproste, ali zato nikad ne zaborave. U maju se rađaju žene vođe, pa su često na vodećim pozicijama u firmama. Veoma im je teško da nađu supruga. Njihov prioritet je novac.

Jun

To su pažljive žene. Često su ranjive i nesigurne, ali iznad svega dobre. One nikad na zlo ne bi odgovorile zlom. Ne tolerišu svađu i trude se da izbegnu sukobe. One će sve da urade zbog mira u kući.

Jul

Stidljive žene su rođene u julu. Često su zabrinute i provode puno vremena u preispitivanju. Njihov život zavisi od trenutnog raspoloženja. One su skromne, romantične, sposobne da dožive duboka osjećanja, koja pažljivo skrivaju. U životu im je najvažnija porodica i kuća.

Avgust

Ponosne i nezavisne. Uprkos dobroti i plemenitosti, muči ih žeđ za moći. Vole pažnju drugih ljudi. Nevjerovatno su harizmatične i vole porodične odnose. Iskrene su i pristojne, ali su često žrtva obmane.

Septembar

Emotivne i temperamentne. Odlikuje ih razboritost. Izuzetno su sebične i pomalo škrte, pa im može biti teško da se rastanu od novca. Vole da rade u kompanijama. Odlikuje ih ljubomora. Znaju da kuvaju i veoma su uredne.

Oktobar

U ovom mjesecu se rađaju lagane, odgovorne i inteligentne žene. One su umjereno praktične i istovremeno izdašne. Donose svaku odluku s velikom pažnjom. Imaju dobro pamćenje. Karakteriše ih pridržavanje principima i nemogućnost da oproste prevaru, iako uvek ulažu sve napore da bi spasle porodicu u kojoj zauzimaju vodeću poziciju.

Novembar

Poznate su po svojoj opreznosti i sebičnosti. One su snažne ličnosti sa moćnom intuicijom, čiji muževi moraju da prihvate činjenicu da se njihovo mišljenje ignoriše. Štedljive su. Takođe imaju strastven temperament. Ljubav im je snažna i duboka.

Decembar

U decembaru se rađaju emotivne žene eksplozivnog karaktera. Upornost i neustrašivost, nezavisnost i neposrednost - to su njihove karakteristike. Uvijek uspjeju da savladaju sve prepreke. Te dame su veoma društvene, pune su romantizma, idealistične su i smatraju se dobrim drugaricama. Iz nekog razloga, često imaju probleme u porodici.

