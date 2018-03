Mladenci sa vjenčanja na glasanje

Koliko je Čečenima važno da ispune svoju građansku dužnost i da daju glas na izborima za predsjednika Rusije, najbolje pokazuje primjer tek vjenčanog mladog para koji je direktno sa slavlja otišao na biračko mjesto.

Samo što su rekli “sudbonosno da”, dvoje mladih Čečena zaputilo se u svečanom odijelu i vjenčanici na birališta.

Dok su mladoj pridržavali bidermajer, ona je ponosno, prvi put kao udata žena, glasala za prvog čovjeka Rusije, dok su se ljudi koji su se zatekli na ovom biračkom mjestu šokirano fotografisali.

Koliko je glasanje važno za Čečene najbolje pokazuje to što je do podneva izašlo 40 odsto birača koje su do biračkih mjesta dovozili i autobusi.