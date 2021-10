Mladenci u Indiji krenuli na vjenčanje ploveći u loncu

KERAL - Jedan indijski par došao je na sopstveno vjenčanje ploveći u ogromnom loncu, jer su ulice njihovog gradića Talavadija bile poplavljene.

Na snimcima se vidi kako vjerenici "plove" poplavljenim ulicama, stisnuti jedno uz drugo u loncu dok ih dva muškarca u pratnji fotografa vuku duž poplavljene ulice, prenio je londonski dnevnik "Gardijan".

Par je navodno posudio lonac iz lokalnog hrama i izjavio da je to bila "jedina opcija" dostupna u kratkom roku, izvijestila je indijska novinska agencija PTI.

Njih nisu omeli ni poplave, ni klizišta, koji su odnijeli 27 ljudskih života tokom obilnih kiša širom Kerale, države na jugu Indije, jer mladenci, inače zdravstveni radnici, nisu bili voljni da odlože svoj veliki događaj.

Akaš i Aišvarja stigli su bezbjedni i suvi u mali, djelimično potopljen hram u Talavadiju, gdje je obavljena tradicionalna hinduistička ceremonija vjenčanja.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd