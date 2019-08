Mladoženja na svadbu stigao na tenku

Zvanice koje su bile pozvane na jedno indijsko venčanje u Engleskoj bile su zatečene onim što je mladoženja pripremio za njih. Naime, on je do "Bolton centra", ekstravagantne sale za vjenčanje, stigao na tenku.

Povorka sa mladoženjom primjećena je kako paradira gradskim ulicama u Boltonu u Engleskoj. Nju je na početku predvodio jedan Lamborgini.

Reakcije na društvenim mrežama su podijeljene, od onih koji su zbunjeni, nekima je smiješno, a neki su prilično bijesni.

My man just turned up to his wedding in a tank...desis in Birmingham kill it pic.twitter.com/kV3UFMDnEE